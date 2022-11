A che ora arriverà il 1899 su Netflix? (tempo di rilascio 1899 su Netflix)

Se sei dell’umore giusto per una serie horror, ti consigliamo di dare un’occhiata a Netflix alla fine della settimana. È tutta una questione di 1899. A che ora puoi trasmetterlo in streaming?

Fan di Piovere e Scuro vorrà dare un’occhiata alla nuova serie horror distopica. È tutta una questione di 1899, che arriverà su Netflix alla fine della settimana. Giovedì 17 novembre è la data di uscita ufficiale.

La serie segue gli immigrati su un piroscafo da Londra a New York. Tutto quello che vogliono è iniziare una nuova vita, vivere il sogno americano. Tuttavia, sappiamo tutti che non succede mai davvero con programmi TV come questo.

Dall’altra parte dell’oceano, il gruppo di viaggiatori finirà intrappolato in un misterioso enigma. Tutto inizia quando trovano una nave alla deriva sull’oceano, ma cosa ha a bordo questa nave? Riusciranno i passeggeri a capire l’enigma prima che sia troppo tardi?

Tempo di rilascio 1899 su Netflix

Ci sono buone notizie per coloro che vogliono dare un’occhiata alla nuova serie. Arriva a fine settimana. Netflix è coerente con i tempi di rilascio. Dai un’occhiata alla serie alle 3:00 ET/12:00 PT di giovedì mattina.

Tutti gli otto episodi saranno disponibili contemporaneamente per il binge-watch. Sarai in grado di vedere il mistero e guardare come si svolge durante il fine settimana.

La serie ha già avuto un evento in anteprima di due episodi al Toronto International Film Festival. Da allora ha ricevuto alcune recensioni contrastanti, ma se ti va Scuro sarà qualcosa che vale la pena dare un’occhiata. Dopotutto, viene dalla stessa squadra.

È una serie tedesca, ma non è completamente in tedesco. Dopotutto, sulla nave ci sono molti immigrati provenienti da luoghi diversi, quindi ci sono più lingue utilizzate durante la serie.

1899 è disponibile per lo streaming su Netflix giovedì 17 novembre.