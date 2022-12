Quando “la posta in gioco è così alta”, avrebbe più senso per il principe Harry e Meghan Markle raccontare la loro storia di come tutto è andato in discesa, giusto? Questo è ciò che l’ex attrice stessa chiede nel teaser trailer delle prossime docuserie della coppia, Harry e Megansu Netflix.

Gli ex reali hanno annunciato che si sarebbero ritirati dall’essere membri anziani della famiglia reale nel gennaio 2020. Ciò significa che dovevano diventare finanziariamente indipendenti. E mentre mantengono i loro stili di “Altezza Reale”, non sono autorizzati a usarli.

La produzione sarà una serie “senza precedenti e approfondita” in cui Harry e Meghan condividono “l’altro lato” della loro storia d’amore, condivide Netflix. La coppia ci riporterà ai primi giorni della loro relazione ed esplorerà le sfide che li hanno portati a decidere di dover prendere misure così drastiche nel gennaio 2020.

Puoi anche aspettarti di ascoltare familiari e amici che non hanno mai parlato prima e storici che guardano dove si trova oggi il Commonwealth britannico.

Come la loro intervista con Oprah nel marzo 2021, questa docuserie susciterà l’interesse di molte persone. Quindi, quando devi impostare la sveglia?

A che ora arrivano su Netflix le docuserie di Harry e Meghan?

Netflix rilascerà le docuserie di sei episodi in due volumi. La prima parte debutterà giovedì 8 dicembre, mentre la seconda parte uscirà giovedì 15 dicembre. Dovrai impostare le sveglie alle 12:00 PT/3:00 ET in entrambi i giorni se non vedi l’ora di guardare !

Netflix condivide sempre nuove uscite in quel momento, quindi non sorprende che entrambi i volumi vengano rilasciati a mezzanotte sulla costa occidentale. Questo è un documento molto atteso e rimarrò sicuramente alzato per guardarlo!

Lo streamer e la società di produzione di Harry e Meghan, Archewell Productions, hanno coprodotto il progetto.

Harry e Megan la parte 1 sarà presentata in anteprima l’8 dicembre, seguita dalla parte 2 il 15 dicembre su Netflix.