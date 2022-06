A che ora arriva Zoey 101 su Netflix? Aggiornamento tempo di rilascio

È tempo che un’altra generazione si innamori Zoey 101! La classica serie Nickelodeon, con Jamie Lynn Spears — SÌ! La sorella minore di Britney Spears arriverà sullo streamer il 21 giugno.

Netflix ha annunciato tramite Twitter di aver ottenuto i diritti di quattro delle serie classiche di Nickelodeon che sicuramente porteranno un po’ di nostalgia dei primi anni 2000. Le quattro serie in arrivo su Netflix sono Kenan e Kel, Ned’s Declassified School Survival Guide, Zoey 101, e Tutto quello con tutti destinati a diventare disponibili negli Stati Uniti da martedì.

Anche se non vediamo l’ora di guardare la serie di ritorno al passato, quella di cui siamo più entusiasti deve esserlo Zoey 101. In passato, ricordiamo di essere tornati di corsa da scuola per vedere l’inizio dell’episodio e siamo così entusiasti di poter trasmettere presto in streaming liberamente la prima e la seconda stagione su Netflix.

La serie, andata in onda dal 2005 al 2008, segue Zoey (Jamie Lynn Spears) mentre si stabilisce nel suo nuovo collegio, la Pacific Coast Academy, a MalibuI. Con il collegio che in passato era solo maschile, con le porte ora aperte alle ragazze, porta il potenziale per una nuova storia d’amore, avventura e amicizie. La serie affronta argomenti adolescenziali da una prospettiva spensierata. Se ti stai chiedendo a che ora i classici di Nickelodeon abbiamo il tempo di uscita qui sotto!

A che ora arriva Zoey 101 su Netflix?

Netflix ha annunciato che porterà alcune stagioni della serie classica di Nickelodeon sul servizio di streaming negli Stati Uniti, che include anche Zoey 101. Quando si tratta di film e programmi originali di Netflix, tendono ad essere rilasciati allo stesso tempo, di solito, questo sarebbe alle 00:00 PT/03:00 EST poiché la sede centrale di Netflix ha sede a San Francisco, che si trova sul Costa occidentale dell’America.

Tuttavia, dato che la serie non è un originale Netflix ma un classico di Nickelodeon, pone l’interessante domanda sull’ora in cui gli episodi saranno disponibili per la visione sullo streamer. Dopo aver svolto la nostra ricerca, tuttavia, siamo giunti alla conclusione che è probabile che sia così Zoey 101 sarà anche disponibile per lo streaming negli Stati Uniti dalle 00:01 PT/03:01 EST. Non ci è stata data altra indicazione per pensare diversamente.