“C’era una volta, umani e vampiri vivevano in armonia in un luogo chiamato Paradiso”, o almeno così dice Vampiro nel giardino, La nuova serie anime di Netflix in arrivo sullo streamer il 16 maggio.

La nuova serie anime giapponese, prodotta da WIT STUDIO, che ha recentemente creato una delle serie preferite dai fan in Classifica dei re – originariamente aveva una data per la prima nel 2021, ma a causa dei ritardi di COVID-19 l’uscita è stata posticipata a maggio 2022.

La prossima serie anime si concentra sulla devastante guerra tra vampiri e umani. Segue il protagonista, Momo (Megumi Han), e l’amata regina dei vampiri, Fine (Yū Kobayashi), mentre cercano di ricostruire un “paradiso” per tutti.

Lo streamer ha fornito la descrizione ufficiale di ciò che sta succedendo nello spettacolo:

“Un freddo inverno, l’umanità ha perso la sua battaglia con i vampiri, e con essa, la maggior parte di dove chiamavano casa. Una piccola popolazione di sopravvissuti ha creato un muro di luce in una piccola città per proteggerli e dare loro un posto dove vivere in pace. Il protagonista, Momo, vive una vita repressa ma desidera comunque convivere con il nemico, i vampiri. Bene, la regina dei vampiri, una volta amava gli umani ed è scomparsa dal campo di battaglia. Mentre la guerra infuria nella città degli umani, i due hanno un incontro fatale. C’era una volta, umani e vampiri vivevano in armonia in un luogo chiamato Paradiso. Questa è la storia di una giovane ragazza e di un vampiro in viaggio per trovare il paradiso”.

A che ora arriva Vampire in the Garden su Netflix?

Se ti stai chiedendo a che ora l’anime giapponese sarà disponibile per lo streaming su Netflix vicino a te, dai un’occhiata al nostro elenco di tempi di rilascio di seguito! Oppure, se non sei sicuro al 100% del fuso orario in cui ti trovi e vorresti controllare, puoi utilizzare questo pratico orologio mondiale per capire in quale fuso orario ti trovi attualmente.

Hawaii: 21:00 HST di domenica 15 maggio

Alaska: 23:00 AKDT domenica 15 maggio

Costa occidentale degli Stati Uniti: lunedì 16 maggio alle 12:00 PT

Ora di montagna degli Stati Uniti: 2:00 MT di lunedì 16 maggio

Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di lunedì 16 maggio

Costa orientale degli Stati Uniti: alle 3:00 ET di lunedì 16 maggio

Brasile: 4:00 BRT di lunedì 16 maggio

Inghilterra: 8:00 GMT di lunedì 16 maggio

Francia: lunedì 16 maggio alle 8:00 CEST

Germania: lunedì 16 maggio alle 8:00 CEST

Italia: lunedì 16 maggio ore 8:00 CEST

Spagna: lunedì 16 maggio alle 8:00 CEST

Israele: 9:00 IDT di lunedì 16 maggio

Sudafrica: lunedì 16 maggio alle 9:00 SAST

Dubai, Emirati Arabi Uniti: lunedì 16 maggio alle 11:00 GST

India: 12:30 IST di lunedì 16 maggio

Corea del Sud: 16:00 KST lunedì 16 maggio

Giappone: 16:00 KST lunedì 16 maggio

Sydney, Australia: 17:00 AEST lunedì 16 maggio

Trailer del vampiro in giardino

Poco più di un mese fa, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Vampiro in giardino. Di seguito puoi guardare l’anteprima dell’anime giapponese.