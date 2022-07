Sei pronto per urla e terrore? Bene, preparati perché I miserabili arriverà su Netflix domenica 31 luglio. Il film horror del 2019, diretto dai fratelli Brett e Drew T. Pierce, segue un “adolescente ribelle” che è costretto ad affrontare “una strega di mille anni” mentre ha a che fare con “imminente divorzio” dei suoi genitori.

Se sei curioso di sapere a che ora sarà disponibile il nuovo film horror scopri tutti i dettagli qui sotto!

A che ora arriva The Wretched su Netflix?

Per quanto riguarda i film e gli spettacoli originali di Netflix, il gigante dello streaming tende a utilizzare lo stesso programma di rilascio per le sue nuove aggiunte sulla sua piattaforma. Tuttavia, dato che I miserabili non è una produzione originale Netflix ed è stato originariamente rilasciato nel 2019, molti potrebbero chiedersi se questo significherebbe che il tempo di uscita per il film horror potrebbe sembrare diverso dal solito modello. Bene, siamo qui per rassicurarti sul fatto che il tempo di rilascio sarà sempre lo stesso.

Ciò significa che I miserabili sarà disponibile per la visione su Netflix negli Stati Uniti domenica 31 luglio dalle 00:00 PT / 03:00 ET, secondo il consueto programma di rilascio dello streamer.

The Wretched sta ottenendo una versione internazionale di Netflix?

Sappiamo che non tutti quelli che leggono questo articolo hanno sede negli Stati Uniti, quindi molti di voi potrebbero essere curiosi di scoprire se I miserabili sarà disponibile per la visione nel tuo fuso orario.

Secondo IMDb, il film horror del 2019 diretto da Brett e Drew T. Pierce ha già fatto il suo debutto internazionale, con il film che è stato inserito in diversi festival cinematografici europei nel 2019 e nel 2020. Il film è stato anche distribuito online in molti paesi diversi. il globo.

Tuttavia, dopo aver esaminato a fondo i nostri controlli, abbiamo concluso che il film spettrale non sarà disponibile per la visione su Netflix a livello internazionale. Ciò potrebbe essere dovuto al copyright, con diversi canali o piattaforme che detengono i diritti di distribuzione del film per quel paese, rendendo difficile per Netflix pubblicare il film anche lì. Ma non essere troppo deluso! La tua libreria Netflix è destinata ad avere ancora alcuni film horror piuttosto accattivanti per il tuo divertimento.

Guarda il trailer di I miserabili sotto!