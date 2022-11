A che ora arriva The Wonder con Florence Pugh su Netflix?

Florence Pugh tornerà su Netflix con il suo nuovo film La meraviglia il 16 novembre. Ci dispiacerebbe che tu perdessi l’uscita di questo film, quindi abbiamo deciso di condividere l’ora esatta in cui verrà rilasciato sullo streamer insieme a maggiori dettagli al riguardo di seguito.

La meraviglia è un film drammatico diretto da Sebastián Lelio da una sceneggiatura co-scritta da Lelio, Emma Donoghue e Alice Birch. È un adattamento cinematografico dell’omonimo libro del 2016 di Donoghue.

La storia si svolge nel 1862 e segue l’infermiera inglese Lib Wright (Florence Pugh) mentre viene mandata in un villaggio rurale in Irlanda per condurre un esame di 15 giorni di una giovane ragazza (Kíla Lord Cassidy) che si dice sia sopravvissuta senza cibo per mesi.

Oltre a Pugh e Cassidy, il cast è composto da Tom Burke, Elaine Cassidy, Caolán Byrne, Niamh Algar, Toby Jones, Ciarán Hinds, Dermot Crowley, Brían F. O’Byrne e altri.

Il tempo di rilascio di Wonder

Puoi aspettarti che il film drammatico arrivi su Netflix mercoledì 16 novembre 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Naturalmente, questi tempi si applicano solo alle persone che vivono sulla costa occidentale e sulla costa orientale degli Stati Uniti. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai guardando l’ora di rilascio delle 2:00 CT del 16 novembre.

Il film è classificato R, il che significa che è destinato a essere visto solo da un pubblico maturo. È stata assegnata questa classificazione per età per una certa sessualità. Puoi anche aspettarti violenza, contenuti sessuali e uso di parolacce. Nel complesso, questo film contiene materiale per adulti che non sarebbe appropriato per il pubblico più giovane. Consigliamo vivamente la visione La meraviglia quando non ci sono bambini in giro.

Il trailer delle meraviglie

Dai un’occhiata all’avvincente trailer ufficiale per un’anteprima!

Puoi catturare Florence Pugh La meravigliain arrivo su Netflix il 16 novembre alle 00:00 PT/3:00 ET.