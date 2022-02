A che ora arriva The Tinder Swindler su Netflix?

IL TRUFFATORE DI TINDER. Per gentile concessione di Netflix.

Di cosa parla The Tinder Swindler? di Sarah Perchikoff

Un imminente documentario sul vero crimine intitolato Il truffatore di Tinder arriverà su Netflix il 2 febbraio e uscirà giusto in tempo per tutte le persone che cercano l’amore questo San Valentino. Il documentario mostrerà alle persone i segni a cui dovrebbero prestare attenzione quando conoscono qualcuno su un sito di incontri.

Il truffatore di Tinder si concentra sul truffatore Shimon Hayut, che ha truffato molte donne per milioni di dollari fingendosi il figlio ricco dell’uomo d’affari israeliano Lev Leviev su Tinder. Ha sedotto le donne comprando loro cose carine e facendole volare su jet privati. Ma in realtà, questo era il modo in cui Hayut aveva quello che voleva: soldi per finanziare il suo stile di vita sontuoso.

Ora le donne si sono unite in questo documentario per fornire resoconti dettagliati di ciò che è successo tra loro e Shimon Hayut. Se questo documentario sul vero crimine è qualcosa che ti piacerebbe guardare, continua a leggere perché condividiamo Il truffatore di Tinder‘s tempo di rilascio.

Il tempo di rilascio di Tinder Swindler

Il documentario sul vero crimine uscirà su Netflix mercoledì 2 febbraio 2022 alle 00:00 ora del Pacifico. Tuttavia, questo tempo di rilascio si applica solo alle persone che vivono sulla costa occidentale. Se vivi sulla costa orientale, puoi aspettarti che il film uscirà alle 3:00 ora orientale della sua data di uscita. Il truffatore di Tinder dura quasi 2 ore, ma penso che tu possa riuscire a stare sveglio a guardarlo.

Mancano solo due giorni alla data di uscita e difficilmente riusciamo a contenere la nostra eccitazione. Abbiamo così tante domande scottanti e, si spera, le donne rispondano a tutte le nostre domande.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per dare un’occhiata a ciò che verrà mostrato nel documentario qui sotto!

Il truffatore di Tinder sarà disponibile per lo streaming su Netflix il 2 febbraio alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai il documentario sul crimine vero?