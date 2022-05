A che ora arriva The Takedown su Netflix? (dove vivi)

È tempo per un altro emozionante film d’azione e avventura, i fan di Netflix! Omar Sy, noto soprattutto per aver recitato nella serie thriller Netflix di successo Lupinorecita al fianco di Laurent Lafitte in Il Takedownuna commedia ricca di azione.

La coppia interpreta poliziotti non corrispondenti incaricati di indagare su un omicidio nelle Alpi francesi. Quello che è iniziato come un affare di droga andato storto si trasforma presto in un’indagine criminale molto più grande con una posta in gioco alta.

Oltre a Sy e Lafitte, il film è interpretato anche dalla cantante rock, chitarrista e attrice francese, Izïa Higelin, più comunemente conosciuta con il suo nome d’arte Izia. Il film riunisce anche Sy Lupino il regista Louis Leterrier, che ha anche diretto film come Ora mi vedi, Scontro tra Titani, L’incredibile Hulk e l’imminente Fast & Furious film X veloce.

Con il film a pochi giorni di distanza, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Se non sei sicuro di quando il film sarà disponibile per la visione sul tuo account, possiamo aiutarti. Di seguito troverai una ripartizione completa del programma di rilascio di The Takedown in base al tuo fuso orario.

A che ora è The Takedown su Netflix?

Se ti trovi negli Stati Uniti, probabilmente sai già che le versioni di Netflix in genere cadono alle 00:00 PT / 3:00 ET. Lo stesso vale per Il Takedownquindi quelli sulla costa occidentale potrebbero stare alzati fino a tardi per ridere delle buffonate da amici poliziotti di questo film giovedì sera, mentre quelli sulla costa orientale dovranno aspettare fino a venerdì mattina al più presto per vedere il nuovo film.

In che fuso orario sono?

Per altre parti degli Stati Uniti e oltre, controlla la suddivisione del fuso orario per il Il Takedown rilascio qui sotto!

Hawaii : 21:00 HST di giovedì 5 maggio

: 21:00 HST di giovedì 5 maggio Alaska : 23:00 AKDT giovedì 5 maggio

: 23:00 AKDT giovedì 5 maggio Costa occidentale degli Stati Uniti: 00:00 PT di venerdì 6 maggio

00:00 PT di venerdì 6 maggio Tempo di montagna dell’U S: 1:00 MT di venerdì 6 maggio

S: 1:00 MT di venerdì 6 maggio Midwest degli Stati Uniti : 2:00 CT di venerdì 6 maggio

: 2:00 CT di venerdì 6 maggio Costa orientale degli Stati Uniti : 3:00 ET di venerdì 6 maggio

: 3:00 ET di venerdì 6 maggio Brasile : 4:00 BRT di venerdì 6 maggio

: 4:00 BRT di venerdì 6 maggio Inghilterra : 7:00 BST di venerdì 6 maggio

: 7:00 BST di venerdì 6 maggio Francia : 8:00 CEST di venerdì 6 maggio

: 8:00 CEST di venerdì 6 maggio Germania : 8:00 CEST di venerdì 6 maggio

: 8:00 CEST di venerdì 6 maggio Italia : 8:00 CEST di venerdì 6 maggio

: 8:00 CEST di venerdì 6 maggio Spagna : 8:00 CEST di venerdì 6 maggio

: 8:00 CEST di venerdì 6 maggio Israele : 9:00 IDT di venerdì 6 maggio

: 9:00 IDT di venerdì 6 maggio Sud Africa : 9:00 SAST di venerdì 6 maggio

: 9:00 SAST di venerdì 6 maggio Dubai, Emirati Arabi Uniti : 11:00 GST di venerdì 6 maggio

: 11:00 GST di venerdì 6 maggio India : 12:30 IST di venerdì 6 maggio

: 12:30 IST di venerdì 6 maggio Corea del Sud : 16:00 KST di venerdì 6 maggio

: 16:00 KST di venerdì 6 maggio Giappone : 16:00 KST di venerdì 6 maggio

: 16:00 KST di venerdì 6 maggio Sydney, Australia: 17:00 AEST di venerdì 6 maggio

Ora che sai quando il film verrà presentato in anteprima nel tuo fuso orario, tutto ciò che resta da fare è dedicare del tempo alla visione. È un film entusiasmante che ti terrà incollato per tutta la sua durata, che è di circa 2 ore e 1 minuto.

Trasmetti in streaming The Takedown su Netflix questo venerdì, 6 maggio. Assicurati di ricontrollare con noi su Netflix Life per leggere la nostra copertura completa del film!