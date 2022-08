A che ora arriva The Next 365 Days su Netflix?

Netflix ha molti film romantici ma nessuno è davvero come il 365 giorni trilogia. Inizia con un rapimento, continua con un sacco di sesso e violenza e finisce con un matrimonio. È un AF problematico, ma ciò non significa che non sia divertente da guardare e il terzo film della trilogia, I prossimi 365 giorniarriverà presto su Netflix.

Il film ci riporta nella vita di Laura e Massimo. L’ultima volta che li abbiamo visti, a Laura avevano appena sparato e stava sanguinando. Era anche incinta. Ma in base a ciò che abbiamo visto nel trailer, Laura è sopravvissuta ma il bambino no.

Tutti intorno a Laura, incluso Massimo, vogliono che prenda le cose con calma poiché si sta ancora riprendendo. Ma lei non ha niente di tutto questo. Vede la sua sopravvivenza come una seconda possibilità nella vita e vuole fare festa e vivere la vita al meglio.

Questo causa tutti i tipi di problemi con il suo matrimonio. E indovina chi è tornato? Nacho. In 365 giorni: questo giorno, Laura e Nacho sembravano che potessero stare bene insieme finché non ha scoperto chi fosse in realtà. Bene, ora è tornato e Massimo è incredibilmente geloso e vuole sapere cosa è successo tra loro due.

Nessuno sa come finisce la storia (a meno che tu non abbia letto i libri), ma sarà sicuramente interessante.

Tempo di rilascio di The Next 365 Days su Netflix

I prossimi 365 giorni arriva su Netflix su venerdì 19 agosto 2022 alle 00:01 PT/3:01 ET. Dura circa due ore, quindi se lo guardi quando arriva per la prima volta sul servizio di streaming, preparati a rimanere sveglio fino a tardi.

Sembra anche che questo sarà l’ultimo film della serie. Ci sono solo tre libri, quindi non avrebbe senso per i creatori andare oltre.

Tuttavia, non sarebbe una sorpresa se Netflix volesse di più da questa storia. I film sono stati continuamente tra i primi 10 e hanno attirato un sacco di spettatori.

Ma se non continuano a crearne un quarto 365 giorni film, probabilmente creeranno qualcosa con le stesse vibrazioni nel prossimo anno. Netflix non è mai uno che si ferma una volta che hanno un successo.

starai a guardare? I prossimi 365 giorni quando arriverà su Netflix? Ti piacerebbe che ci fosse un quarto film? Fateci sapere nei commenti qui sotto!