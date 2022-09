A che ora arriva The Imperfects su Netflix?

Preparati perché Netflix rilascerà una nuova serie di fantascienza intitolata Gli imperfetti l’8 settembre! Se sei eccitato come noi per vedere lo spettacolo, devi sapere quando esattamente verrà rilasciato sullo streamer.

Gli imperfetti viene da Dennis Heaton, il creatore della serie Netflix di breve durata L’ordinee Shelley Eriksen. Heaton, Eriksen, insieme a Chad Oakes e Michael Frislev per Nomadic Pictures, sono stati i produttori esecutivi della serie.

È uno spettacolo su tre giovani adulti (Juan, Abbi e Tilda) che si sottopongono a una terapia genica sperimentale da giovani senza il loro consenso da uno scienziato malvagio. Gli esperimenti genetici li hanno trasformati tutti in mostri: un chupacabra, una succube e una banshee. Determinati a rintracciare lo scienziato pazzo che ha sperimentato in modo non etico su di loro e costringerlo a renderli di nuovo umani, Juan, Abbi e Tilda si alleano con un dottore che cerca di correggere i suoi errori passati.

Il cast è composto da Inseguendo la vitaItalia Ricci, Morgan Taylor Campbell, Rhianna Jagpal, Netflix Un pezzo star Iñaki Godoy, Rhys Nicholson, Celina Martin e Kyra Zagorsky. Quindi a che ora puoi aspettarti Gli imperfetti in uscita su Netflix?

Il tempo di rilascio degli Imperfetti

La serie di fantascienza arriverà su Netflix giovedì 8 settembre 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Se ti trovi nel fuso orario centrale, puoi aspettarti che la prima stagione di 10 episodi atterrerà su Netflix alle 2:00 CT dell’8 settembre.

Dato che è una versione in ritardo, potresti non essere in grado di guardare l’intera stagione in una sola volta. Nessun problema! Lo spettacolo ti aspetterà non appena ti svegli. Tuttavia, dopo aver visto il trailer, lo spettacolo sembra ricco di azione. Probabilmente ti ritroverai a guardare un episodio dopo l’altro e, prima che te ne accorga, avrai raggiunto la fine della stagione.

Lo spettacolo è classificato TV-MA. Ciò significa che è destinato a essere guardato da adulti. Gli è stata assegnata questa valutazione per linguaggio forte, sangue, violenza e suicidio. Nel complesso, potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima di ciò che accadrà nella serie di fantascienza!

Assicurati di controllare Gli imperfetti quando farà il suo atterraggio su Netflix l’8 settembre alle 00:00 PT/3:00 ET.