A che ora arriva The House su Netflix?

Una inquietante antologia di commedia oscura animata in stop-motion chiamata speciale La casa arriverà su Netflix venerdì 14 gennaio 2022 e quando diciamo inquietante, intendiamo inquietante!

La casa è uno speciale Netflix dei Nexus Studios composto da tre storie dirette da diversi registi visionari. Inizialmente pubblicizzata come una “commedia oscura eccentrica” ​​da Netflix, le storie sono tutte incentrate sulla stessa casa e sugli abitanti che ne hanno fatto la loro casa. Ogni storia è ambientata in realtà diverse ma è in qualche modo legata insieme.

Emma de Swaef e Marc James Roels hanno diretto la prima storia, Niki Lindroth von Bahr ha diretto la seconda e Paloma Baeza ha diretto la terza. Ogni storia aveva anche un nuovo cast vocale. Il cast di Story One includeva Claudie Blakley, Matthew Goode, Mia Goth, Mark Heap, Miranda Richardson, Josh McGuire e Stephanie Cole. Il cast vocale per la seconda storia era composto da Jarvis Cocker, Dizzee Rascal, Yvonne Lombard e Sven Wollter. Infine, il cast della terza storia includeva Helena Bonham Carter, Paul Kaye, Susan Wokoma e Will Sharpe.

Se guardassi il trailer, sapresti che questa serie televisiva antologica non include solo gli esseri umani. Ci sono topi e gatti parlanti. E non possiamo dimenticare gli scarafaggi danzanti… Te l’avevo detto che questo speciale Netflix era inquietante!

Sei pronto per scoprire quando La casa sta arrivando su Netflix? Continua a leggere per scoprire l’ora esatta in cui l’antologia uscirà su Netflix.

Il tempo di rilascio della Camera

La casa arriverà su Netflix il 14 gennaio alle 00:01 PT, ovvero le 3:01 ET. Non ci siamo nemmeno dimenticati delle persone che vivono nel Midwest. Quindi, se vivi nel Midwest, puoi aspettarti che questa serie antologica arrivi su Netflix alle 2:01 CT del 14 gennaio.

Lo speciale ha una durata di 1 ora e 37 minuti, quindi potrai guardarlo e (si spera) dormire bene la notte. Naturalmente, se non stai pensando di ballare gli scarafaggi.

Guarda il trailer ufficiale in basso:

La casa sarà disponibile per lo streaming su Netflix il 14 gennaio. Guarderai?