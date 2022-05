A che ora arriva The Amazing Spider-Man su Netflix?

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – 20 APRILE: Andrew Garfield partecipa alla prima di “Under The Banner Of Heaven” di FX all’Hollywood Athletic Club il 20 aprile 2022 a Hollywood, California. (Foto di Phillip Faraone/Getty Images)

L’incredibile Spider-Man sta arrivando su Netflix, voi tutti! È giusto dire che abbiamo la febbre da ragno da un po’ di tempo ormai, quindi la notizia che il film del 2012, con i talentuosi Andrew Garfield ed Emma Stone, sarà disponibile per lo streaming sulla piattaforma, è musica per le nostre orecchie!

Molti ricorderanno che il spunta, spunta… BOOM! l’attore ha ripreso il suo ruolo di supereroe del web per la Marvel Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa, insieme agli attuali e originali attori di Spider-Man Tom Holland e Tobey Maguire! Ripensare a quel momento cinematografico speciale in cui avevamo tutte e tre le stelle di Spider-Man sullo schermo ci fa venire i brividi, quindi siamo super entusiasti di questa prossima uscita.

What’s on Netflix ha annunciato che il titolo sarà rilasciato sullo streamer all’inizio di questo mese il 1 giugno 2022! Ma a che ora sarà disponibile il film per lo streaming? E sarà disponibile per gli spettatori di Netflix a livello globale?

The Amazing Spider-Man tempo di uscita su Netflix

Secondo Cosa c’è su Netflix, L’incredibile Spider-Man l’uscita è prevista su Netflix il 1 giugno 2022. Dato che il titolo non è un film originale, molti si chiederanno a che ora sarà disponibile per lo streaming il film guidato da Andrew Garfield. Bene, i film e gli spettacoli tendono ad essere rilasciati alle 00:00 PT/03:00 ET e crediamo che L’incredibile Spider-Man seguirà un tempo di rilascio simile.

The Amazing Spider-Man sarà disponibile su Netflix a livello globale?

Innanzitutto, alcune brutte notizie per i fan di Spider-Man. Secondo What’s on Netflix’s tweet dell’11 maggio, “L’incredibile Spider-Man (2012) arriverà su Netflix USA il 1° giugno 2022!” Sebbene questa sia un’ottima notizia per i fan negli Stati Uniti, per coloro che si trovano al di fuori degli Stati Uniti, sembra improbabile che il film si unirà alla loro libreria Netflix in questo momento.

