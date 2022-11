A che ora arriva Teletubbies su Netflix?

I Teletubbies erano incredibilmente popolari tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Erano ovunque e ognuno aveva il suo preferito. Anche se avevo circa otto anni quando è andato in onda il primo episodio, ho guardato ogni episodio e Po era il mio preferito.

Il Teletubbies era composto da Tinky-Winky (quello viola), Dipsy (quello verde), Laa-Laa (quello giallo) e Po (quello rosso). Vivevano in una “casa di terra” e quando non erano in casa giocavano in un ambiente erboso con il cinguettio degli uccelli e un sole che faceva la faccia di un bambino. E oltre a interagire tra loro, hanno anche trascorso del tempo con Voice Trumpets e il loro aspirapolvere blu chiamato Noo-Noo.

In ogni episodio, i quattro Teletubbies hanno dovuto affrontare qualche evento magico o un incidente causato da Noo-Noo, ma includevano anche filmati di bambini reali. È stato uno spettacolo stravagante che è stato divertente per i bambini per cui era stato creato, ma anche un buon momento per gli adulti.

Lo spettacolo originale è terminato nel 2001. C’è stato un riavvio nel 2015 che è andato in onda su Nick Jr ma è terminato nel 2018. Fortunatamente, Netflix sta riportando l’amato (e talvolta stranamente controverso) spettacolo.

Tempo di rilascio di Teletubbies su Netflix

Teletubbies arriva su Netflix lunedì 14 novembre 2022 alle 00:01 PT/3:01 ET. Probabilmente è troppo tardi per essere guardato da qualsiasi bambino, ma se sei un adulto in cerca di nostalgia, puoi sicuramente stare sveglio e guardare alcuni episodi del nuovo spettacolo. La prima stagione di Teletubbies saranno 12 episodi in totale.

Il Teletubbies sarà interpretato da Jeremiah Krage, Nick Kellington, Rebecca Hyland e Rachelle Beinart. Titus Burgess sarà il narratore. Ma oltre ai personaggi che tutti conosciamo, ce ne saranno anche di nuovi tra cui The Tubby Phone e The TiddlyTubbies. Ci sarà anche una nuova “Tubby Song” per ogni episodio. E, naturalmente, c’è un nuovo bambino come il Sole.

Guarderai il nuovo riavvio di Teletubbies? Fateci sapere nei commenti qui sotto!