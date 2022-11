A che ora arriva su Netflix The Noel Diary con Justin Hartley?

A chi è mancato vedere Justin Hartley sullo schermo? Alza quelle mani in alto perché sicuramente l’ho fatto! L’ultimo episodio di Questi siamo noiin cui Hartley ha interpretato il personaggio Kevin Pearson per sei stagioni, terminate nel maggio 2022. Ora siamo pronti a vederlo in un nuovo film Netflix e avremo questa possibilità in Il diario di Noël!

Il film segue l’autore di best seller Jake Turner (Hartley) mentre torna a casa durante il Natale. Deve prendersi cura della proprietà della madre “estranea” dopo la sua morte, condivide Netflix. Mentre ripulisce la casa della sua infanzia, trova un diario che contiene segreti sul suo passato, così come su quello di Rachel, che sta cercando la sua madre naturale, secondo lo streamer. I due intraprenderanno un viaggio per confrontarsi con il loro passato e forse trovare l’amore lungo la strada.

Charles Shyer ha diretto la commedia romantica, con Rebecca Connor e David Golden che hanno assunto l’incarico di sceneggiatore. Hartley è stato produttore esecutivo del film insieme a Norman Stephens e Andrew Gernhard. I produttori includono Timothy O. Johnson, Stephanie Slack e Margret H. Huddleston

Va bene, quindi a che ora devi impostare quelle sveglie? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

A che ora The Noel Diary arriva su Netflix?

Il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti è ovviamente incentrato sulla famiglia e sul trascorrere del tempo insieme mangiando troppo cibo! Ma chi ha detto che non puoi guardare anche uno spettacolo o un film?

Il diario di Noël uscirà giovedì 24 novembre 2022 alle 12:00 PT / 3:00 ET su Netflix per i telespettatori statunitensi. Quelli nel Midwest potranno guardare il film a partire dalle 2:00 CT.

Insieme ad Hartley sullo schermo ci sono Barrett Doss nei panni di Rachel, James Remar nei panni di Scott Turner, Bonnie Bedelia nei panni di Eleanor Foster ed Essence Atkins.

Sei eccitato per il film? Rimarrai sveglio a guardarlo? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

