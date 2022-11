A che ora arriva su Netflix Slumberland con Jason Momoa?

Slumberland atterra presto su Netflix e difficilmente riusciamo a contenere la nostra eccitazione. Se non hai già cancellato il tuo programma per questa prossima versione, devi farlo il prima possibile. Avrai tutta la tua attenzione su questo film di Netflix quando uscirà.

Slumberland è un film fantasy di prossima uscita diretto da Francis Lawrence da una sceneggiatura co-scritta da David Guion e Michael Handelman. È un adattamento cinematografico del fumetto Il piccolo Nemo a Slumberland di Winsor McCay.

La storia segue una giovane ragazza di nome Nemo (Marlow Barkley), che dopo aver scoperto una mappa segreta per il mondo dei sogni di Slumberland, chiede l’aiuto di un ibrido umano-mostro di 9 piedi (Jason Momoa) per intraprendere un viaggio attraverso sogni e in fuga dagli incubi. Nemo spera di ritrovare e ricongiungersi con il suo defunto padre.

Oltre a Momoa e Barkley, il cast è composto da Chris O’Dowd, Kyle Chandler, Weruche Opia, India de Beaufort e molti altri. Quindi, quando puoi aspettarti Slumberland sbarcare su Netflix? Abbiamo condiviso il tempo di rilascio e altro di seguito.

Tempo di uscita di Slumberland su Netflix

Puoi aspettarti che il film fantasy venga rilasciato su Netflix venerdì 18 novembre 2022, alle 12:00 PT / 3:00 ET. Naturalmente, non possiamo dimenticare le persone che vivono nel Midwest. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai guardando un rilascio alle 2:00 CT del 18 novembre.

Il film è classificato PG, il che significa che alcuni materiali mostrati potrebbero non essere adatti ai bambini più piccoli. È stata assegnata questa classificazione per età per pericolo, azione, linguaggio e alcuni elementi tematici e riferimenti suggestivi. Nel complesso, si suggerisce la guida dei genitori.

È il film perfetto da guardare durante la serata dei film per famiglie, con una durata di solo 1 ora e 57 minuti. Quindi, assicurati di aggiungere questo film alla tua watchlist.

Rimorchio Slumberland

Dai un’occhiata all’emozionante trailer per un’anteprima del film!

Slumberland arriva su Netflix il 18 novembre alle 12:00 PT / 3:00 ET. Guarderai il film fantasy?