A che ora arriva su Netflix il documentario sul vero crimine Girl in the Picture?

Un altro documentario sul vero crimine arriverà questa settimana su Netflix, questa volta su un mistero lungo 30 anni sull’identità di Sharon Marshall e sulla sua scomparsa. Ragazza nella foto è diretto da Skye Borgman, che in precedenza aveva diretto Rapito in bella vista per Netflix e Morto addormentato a Hulu.

Sharon Marshall è stata rapita da suo padre Franklin Lloyd da bambina. l’ha portata in giro per il paese, portandola persino negli strip club per guadagnare soldi per lui. È una storia straziante e agghiacciante che verrà esplorata in profondità nel documentario che uscirà venerdì 6 luglio.

Parti del documentario sono tratte dai libri di saggistica Alla ricerca di Sharon e Un bel bambino scritto dal giornalista Matt Birkbeck, che è anche produttore esecutivo del doc. Birkbeck è noto per il suo lavoro sul caso Robert Durst. Jimmy Fox, vincitore di un Emmy, è anche accreditato come produttore del progetto.

Ecco le logline per Ragazza nella fotoper gentile concessione di Netflix:

La misteriosa morte di una giovane madre e il successivo colpo di rapimento di suo figlio aprono un mistero lungo decenni sulla vera identità della donna e sull’omicida latitante federale al centro di tutto. In questo documentario, una donna trovata morente lungo una strada lascia un figlio, un uomo che afferma di essere suo marito, e un mistero che si svela come un incubo.

Tempo di rilascio e runtime di Girl in the Picture

Il documentario investigativo arriverà su Netflix mercoledì 6 luglio 2022. Coloro che vivono sulla costa occidentale possono iniziare a guardare già a mezzanotte, mentre quelli che si trovano nell’ora centrale dovranno aspettare fino alle 2:00 CT e gli osservatori della costa orientale fino alle 3:00 ET . Se vivi altrove, puoi consultare questo articolo per capire a che ora verrà trasmesso il film in streaming nel luogo in cui risiedi.

Con una durata di 1 ora e 42 minuti, questo documento non richiederà troppo tempo per guardarlo rispetto ai docuserie più lunghi. Ma potresti preferire aspettare fino a mercoledì sera piuttosto che stare sveglio fino a tardi martedì sera.

Aggiungere Ragazza nella foto alla tua lista Netflix e dai un’occhiata al trailer agghiacciante di seguito.