A che ora arriva su Netflix Emily the Criminal con Aubrey Plaza?

In pochi giorni, Emilia il criminale con protagonista Aubrey Plaza arriverà su Netflix e non vediamo l’ora di mettere finalmente gli occhi sul thriller poliziesco!

Emilia il criminale è stato scritto e diretto da John Patton Ford. Parla di una donna di nome Emily, gravata da debiti che ha difficoltà a ripagare. A peggiorare le cose, sembra che non riesca a trovare un lavoro ben pagato a causa dei suoi precedenti penali. Ma una volta che Emily viene coinvolta in una truffa con carta di credito, inizia finalmente a vedere la luce alla fine del tunnel. Questo fino a quando non si rende conto che ci sono conseguenze mortali per il processo.

Oltre a Plaza, nel cast ci sono Theo Rossi, Megalyn Echikunwoke, Gina Gershon, Jonathan Avigdori, Bernardo Badillo, John Billingsley e Brandon Sklenar.

Se sei entusiasta quanto noi di vedere Emilia il criminale, quindi dobbiamo farti sapere l’ora esatta in cui il thriller poliziesco arriverà su Netflix. Di seguito, troverai l’orario di rilascio e molto altro.

Emily the Criminal è ora di uscita su Netflix

Puoi aspettarti che il thriller criminale arrivi su Netflix mercoledì 7 dicembre 2022, alle 12:00 PT / 3:00 ET. Naturalmente, non ci siamo dimenticati delle persone che vivono nel Midwest. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai osservando un orario di rilascio delle 2:00 CT del 7 dicembre.

È classificato R, il che significa che potrebbe non essere appropriato per i minori di 17 anni. È stato assegnato questo punteggio di maturità per il linguaggio, un po’ di violenza e il breve uso di droghe. Nel complesso, consigliamo di guardare questo film quando non ci sono bambini in giro.

Dai un’occhiata all’emozionante trailer ufficiale per un’anteprima del film!

Emilia il criminale arriverà su Netflix il 7 dicembre alle 12:00 PT / 3:00 ET. Guarderai il thriller poliziesco? Se è così, chi sarà il tuo compagno di film?