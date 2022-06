A che ora arriva Snowflake Mountain su Netflix?

DSC01492.arw Immagine fissa di produzione Snowflake Mountain per gentile concessione di Netflix

Netflix rilascerà una nuova serie di realtà intitolata Montagna dei fiocchi di neve mercoledì 22 giugno e abbiamo pensato di condividere l’ora esatta in cui cadrà l’intera stagione in modo da non perdere la sua uscita.

Montagna dei fiocchi di neve è un reality show britannico basato sulla sopravvivenza creato da Netflix e prodotto da Jo Harcourt-Smith e Cal Turner. Segue un gruppo di kidult non avviati che ottengono un brusco risveglio quando vengono collocati in un rifugio di sopravvivenza nella natura selvaggia per cercare di convincerli a stare in piedi da soli. Al ritiro non c’è acqua corrente, non c’è Wi-Fi e non c’è nessun genitore a coccolarli. Quindi è sicuramente un controllo di realtà per i concorrenti ricchi e viziati. Tuttavia, come la maggior parte dei reality show, c’è un premio in denaro per il fortunato vincitore.

L’età dei concorrenti varia dai 20 ai 26 anni e provengono tutti da percorsi di vita diversi. Ma quello che hanno in comune è che sono molto viziati e si liberano dei loro ricchi genitori. Quindi chi arriverà alla fine e vincerà il premio in denaro trasformativo? Scopri quando Montagna dei fiocchi di neve sbarca su Netflix il 22 giugno.

Di seguito, troverai l’ora di uscita e altro per la serie di realtà!

Tempo di rilascio di Snowflake Mountain

Montagna dei fiocchi di neve arriverà su Netflix il 22 giugno 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Non si sa quanti episodi ci saranno nella prima stagione, ma probabilmente possiamo aspettarci almeno otto episodi come minimo.

Alla serie di realtà è stata assegnata una classificazione per età di TV-MA, quindi potrebbe non essere adatta ai minori di 17 anni. Uno dei motivi principali per cui allo spettacolo è stata assegnata questa classificazione in base all’età è il linguaggio forte usato da alcuni dei concorrenti. Quindi probabilmente è meglio guardare la serie di realtà quando hai tempo per te stesso.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per avere un’anteprima di ciò che accadrà nella serie televisiva!

Montagna dei fiocchi di neve arriverà su Netflix il 22 giugno alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai il reality?