A che ora arriva Sing 2 su Netflix? (tempo di rilascio)

Uno dei più grandi film per famiglie dell’ultimo anno arriverà su Netflix nel giugno 2022 e l’intera casa ne canterà le lodi. Canta 2, il sequel del successo del 2016, arriva su Netflix questo mese. Parla di iniziare bene l’estate!

Il film riprende dopo gli eventi del primo film e trova Buster Moon (Matthew McConaughey) che guida il suo gruppo attraverso uno spettacolo a Redshore City. Nei loro tentativi di impressionare un magnate dell’intrattenimento, cercano anche di coinvolgere una grande rock star per esibirsi.

Oltre a McConaughey, Canta 2 presenta anche le voci di Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Bobby Cannavale, Tori Kelly, Nick Kroll, Pharrell Williams, Halsey, Chelsea Peretti, Letitia Wright, Eric André, Nick Offerman, Bono e altri.

Ma quando le famiglie possono iniziare a sintonizzarsi sul successo musicale animato su Netflix? Ecco quando Canta 2 inizia lo streaming su Netflix e esattamente a che ora devi impostare i tuoi promemoria.

Quando esce Sing 2 su Netflix?

Canta 2 inizierà lo streaming su Netflix mercoledì 22 giugno. Il film d’animazione arriverà alle 12:00 PT, ovvero le 3:00 ET. Certo, è un po’ tardi per la famiglia per stare alzata a guardare un film insieme, ma sarà lì ad aspettarti durante il fine settimana.

Se ti stai chiedendo a che ora il film raggiungerà la tua lista di titoli nel tuo collo dei boschi, dai un’occhiata alla nostra pratica guida agli orari di uscita di Netflix per fuso orario.

Il film sarà solo uno dei migliori nuovi film in arrivo su Netflix quest’estate, con Inesplorato con Tom Holland in arrivo a luglio e tanti originali Netflix in uscita fino a settembre, come L’uomo grigio, la persuasione, e bionda. Ma questo è perfetto per tutta la famiglia per una serata al cinema d’estate.

Guadare Canta 2 su Netflix a partire dal 22 giugno.