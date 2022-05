A che ora arriva Sea of ​​Love su Netflix?

ANKARA, TURCHIA – 21 NOVEMBRE: In questa illustrazione fotografica, lo schermo mostra il logo di “Netflix Kids Clips” ad Ankara, in Turchia, il 21 novembre 2021. (Foto di Halil Sagirkaya/Anadolu Agency via Getty Images)

Mare di amore è il nuovo spettacolo animato in arrivo su Netflix il 23 maggio. Non abbiamo dubbi che con le sue animazioni colorate, storie divertenti e stile educativo, lo spettacolo sarà un successo immediato con i tuoi bambini! La nuova versione è rivolta ai bambini dai tre ai sei anni e consiste in 26 episodi di sette minuti.

Mare di amore segue quattro amici pesci mentre vanno all’avventura, imparano lezioni ed esplorano la vita prescolare sotto il mare. La sinossi ufficiale, fornita da Netflix, recita:

“Gli amici dell’anima del mare Bruda, Bobbi, Wayu e Puri intraprendono mini avventure nell’oceano, dove i momenti quotidiani e riconoscibili arrivano con un tocco di magia”.

Tempo di uscita di Sea of ​​Love su Netflix?

A seconda di dove ti trovi geograficamente, il tempo di rilascio potrebbe sembrare leggermente diverso per te. In genere, i film e i programmi originali Netflix vengono pubblicati sulla piattaforma alle 00:00 PT/03:00 PT. Sebbene Mare di amore tecnicamente non è un originale Netflix, lo streamer ha attualmente i diritti di distribuzione esclusivi per il programma dopo che i dirigenti di Netflix si sono “innamorati” del progetto nel 2018 alla conferenza dello spettacolo per bambini AAS.

Se sei curioso di sapere quando il nuovo programma per bambini arriverà sul tuo schermo, dai un’occhiata all’elenco qui sotto! Tuttavia, se non sei sicuro di quale sia il tuo fuso orario, puoi sempre controllarlo utilizzando l’orologio mondiale.