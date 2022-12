Il nuovo e giovane attore Gregory Mann presta la sua voce come protagonista nel nuovo film di Netflix, Pinocchio di Guillermo del Toro. Insieme alla star ci sono gli attori David Bradley nei panni del Maestro Geppetto ed Ewan McGregor nei panni di Sebastian J. Cricket.

Ron Perlman come Podesta, Tilda Swinton come Wood Sprite and Death, Christoph Waltz come Count Volpe, Cate Blanchett come Spazzatura, Tim Blake Nelson come Black Rabbits, Finn Wolfhard come Candlewick, John Turturro come Doctore e Burn Gorman come Priest completano anche il lancio.

Del Toro è noto per molti progetti tra cui il film vincitore dell’Oscar Labirinto di Panpellicola del 2017 La forma dell’acquadi Netflix Cacciatori di troll serie e altro ancora. Con questo regista in prima fila, il nuovo adattamento della storia classica sarà sicuramente magico.

Allora, a che ora devi impostare le sveglie? Ti abbiamo coperto!

A che ora arriva Pinocchio di Guillermo del Toro su Netflix?

Il lungometraggio inizierà in streaming alle 12:00. PT/3:00 ET su Netflix. Sarebbero le 2 del mattino CT per quelli nel Midwest. Le montagne occidentali sono fortunate perché la guardia notturna non sarebbe poi così male, soprattutto perché il giorno successivo è un fine settimana. Ma per quelli di voi sulla costa orientale, potrebbero essere solo quegli avidi nottambuli che sono abbastanza coraggiosi da stare alzati fino a tardi per guardare il film.

Pinocchio di Guillermo del Toro racconterà la classica storia che tutti conosciamo, ma con un tocco un po’ più oscuro. La storia è ambientata nell’Italia fascista durante il periodo in cui Mussolini era primo ministro del paese, condivide Netflix. Il ragazzo di legno che tutti conosciamo e amiamo prende vita grazie a un desiderio espresso da suo padre, Geppetto. Il film ci porta attraverso mondi diversi, ritrae la lotta di Pinocchio per essere all’altezza delle aspettative di suo padre e insegna quanto sia potente l’amore.

