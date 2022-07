A che ora arriva Persuasion su Netflix? (dove vivi)

Persuasione. (Da sinistra a destra) Dakota Johnson come Anne Elliot, Richard E. Grant come Sir Walter Elliot, Yolanda Kettle come Elizabeth Elliot in Persuasion. Cr. Nick Wall/Netflix © 2022

Questo venerdì, il film Persuasione con Dakota Johnson, Henry Golding e Cosmo Jarvis arriverà finalmente su Netflix! Adattato dall’omonimo romanzo amato da Jane Austen, il dramma romantico in costume dovrebbe essere spensierato, sfacciato e molto divertente.

Coloro che sono entusiasti di guardare il film probabilmente stanno aspettando con impazienza il suo arrivo sulla piattaforma di streaming. Se sei curioso di sapere esattamente a che ora sarà disponibile il film nel tuo paese, la seguente guida ti aiuterà a capire quando puoi iniziare a guardarlo.

Tempo di rilascio della persuasione in base a dove vivi

Persuasione inizierà lo streaming su Netflix a mezzanotte PT o alle 3:00 ET di venerdì 15 luglio. Puoi iniziare a guardare non appena scende. Se rimani sveglio fino a tardi e non vedi il film immediatamente a quell’ora, prova ad aggiornare e dovrebbe apparire entro pochi secondi.

Per coloro che vivono altrove negli Stati Uniti o al di fuori di essi, puoi scoprire esattamente a che ora inizierà lo streaming del film utilizzando la tabella seguente.

Hawaii: Giovedì 14 luglio alle 21:00 HST

Giovedì 14 luglio alle 21:00 HST Alaska: Giovedì 14 luglio alle 23:00 AKDT

Giovedì 14 luglio alle 23:00 AKDT Costa occidentale degli Stati Uniti: 12:00 PT di venerdì 15 luglio

12:00 PT di venerdì 15 luglio Tempo di montagna: 1:00 MT di venerdì 15 luglio

1:00 MT di venerdì 15 luglio Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di venerdì 15 luglio

2:00 CT di venerdì 15 luglio Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di venerdì 15 luglio

3:00 ET di venerdì 15 luglio Brasile: 4:00 BRT di venerdì 15 luglio

4:00 BRT di venerdì 15 luglio Inghilterra: 8:00 BST di venerdì 15 luglio

8:00 BST di venerdì 15 luglio Francia: 9:00 CEST di venerdì 15 luglio

9:00 CEST di venerdì 15 luglio Germania: 9:00 CEST di venerdì 15 luglio

9:00 CEST di venerdì 15 luglio Italia: 9:00 CEST di venerdì 15 luglio

9:00 CEST di venerdì 15 luglio Spagna: 9:00 CEST di venerdì 15 luglio

9:00 CEST di venerdì 15 luglio Israele: 10:00 IDT di venerdì 15 luglio

10:00 IDT di venerdì 15 luglio Sud Africa: 9:00 SAST di venerdì 15 luglio

9:00 SAST di venerdì 15 luglio Dubai, Emirati Arabi Uniti: 11:00 GST di venerdì 15 luglio

11:00 GST di venerdì 15 luglio India: 12:30 IST di venerdì 15 luglio

12:30 IST di venerdì 15 luglio Corea del Sud: 16:00 KST di venerdì 15 luglio

16:00 KST di venerdì 15 luglio Giappone: 16:00 KST di venerdì 15 luglio

16:00 KST di venerdì 15 luglio Sydney, Australia: 17:00 AEST di venerdì 15 luglio

Quanto tempo ci vuole per guardare Persuasion?

Persuasione è di 1 ora e 47 minuti, quindi non troppo lungo. Alcuni adattamenti precedenti del romanzo sono durati 2 ore o più, quindi in confronto questo è relativamente breve. Tuttavia, se ti trovi sulla costa orientale, potresti semplicemente voler aspettare fino alla sera o nel fine settimana per guardare piuttosto che rimanere sveglio fino a quasi le 5 del mattino!

Non vedi l’ora di guardare Persuasione? Hai intenzione di rimanere alzato fino a tardi per guardare il film stasera?