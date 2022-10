A che ora arriva Mr. Harrigan’s Phone su Netflix? (per fuso orario)

Stephen King ha un talento per creare storie dell’orrore uniche, spesso incentrate su antagonisti non convenzionali: un clown, un cane, un’auto e ora nel suo ultimo adattamento, un telefono. Il telefono del signor Harrigan è la prossima grande uscita nella lineup Netflix e Chills quest’anno.

Ambientato in un’altra piccola città del New England, come fanno molte delle opere di King, Il telefono del signor Harrigan ruota attorno all’improbabile amicizia tra l’adolescente Craig (Jaeden Martell) e l’anziano miliardario Mr. Harrigan (Donald Sutherland).

Il signor Harrigan è un noto recluso, che raramente, se non mai, si avventura fuori dal suo maniero. Ma è impressionato dal giovane Craig dopo averlo sentito leggere ad alta voce un brano della Bibbia in chiesa da bambino. Assume Craig per venire nella sua villa un paio di volte alla settimana e leggere per lui, selezionando libri classici come Sparano ai cavalli, vero?.

Dopo aver guadagnato un po’ di soldi, Craig usa i suoi fondi ritrovati per acquistare un iPhone per il signor Harrigan, che inizia rapidamente ad apprezzarne le moderne comodità. Quando muore, Craig lo seppellisce con il telefono. Poco dopo, nella vita di Craig iniziano a verificarsi bizzarri incidenti.

A che ora arriva Mr. Harrigan’s Phone su Netflix?

Il telefono del signor Harrigan verrà rilasciato il mercoledì 5 ottobre, su Netflix. Il film sarà disponibile a mezzanotte PT, ovvero le 3:00 ET. Se vivi al di fuori degli Stati Uniti, la tabella seguente ti dirà quando il film dovrebbe diventare disponibile in base a dove vivi.

Se non vedi immediatamente il film all’ora indicata, assicurati di aggiornare l’app Netflix o di riavviarla.

Hawaii: Martedì 4 ottobre alle 21:00 HST

Martedì 4 ottobre alle 21:00 HST Alaska: Martedì 4 ottobre alle 23:00 AKDT

Martedì 4 ottobre alle 23:00 AKDT Costa occidentale degli Stati Uniti: 00:00 PT di mercoledì 5 ottobre

00:00 PT di mercoledì 5 ottobre Tempo di montagna: 1:00 MT di mercoledì 5 ottobre

1:00 MT di mercoledì 5 ottobre Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di mercoledì 5 ottobre

2:00 CT di mercoledì 5 ottobre Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di mercoledì 5 ottobre

3:00 ET di mercoledì 5 ottobre Brasile: 4:00 BRT di mercoledì 5 ottobre

4:00 BRT di mercoledì 5 ottobre Inghilterra: 8:00 BST di mercoledì 5 ottobre

8:00 BST di mercoledì 5 ottobre Francia: Mercoledì 5 ottobre alle 9:00 CEST

Mercoledì 5 ottobre alle 9:00 CEST Germania: Mercoledì 5 ottobre alle 9:00 CEST

Mercoledì 5 ottobre alle 9:00 CEST Italia: Mercoledì 5 ottobre alle 9:00 CEST

Mercoledì 5 ottobre alle 9:00 CEST Spagna: Mercoledì 5 ottobre alle 9:00 CEST

Mercoledì 5 ottobre alle 9:00 CEST Israele: 10:00 IDT di mercoledì 5 ottobre

10:00 IDT di mercoledì 5 ottobre Sud Africa: 9:00 SAST di mercoledì 5 ottobre

9:00 SAST di mercoledì 5 ottobre Dubai, Emirati Arabi Uniti: 11:00 GST di mercoledì 5 ottobre

11:00 GST di mercoledì 5 ottobre India: 12:30 IST di venerdì, mercoledì 5 ottobre

12:30 IST di venerdì, mercoledì 5 ottobre Corea del Sud: 16:00 KST di mercoledì 5 ottobre

16:00 KST di mercoledì 5 ottobre Giappone: 16:00 KST di mercoledì 5 ottobre

16:00 KST di mercoledì 5 ottobre Sydney, Australia: 17:00 AEST di mercoledì 5 ottobre

