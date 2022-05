A che ora arriva Lungo per la corsa su Netflix? (dove vivi)

È tempo per un altro film svenevole, fan di Netflix! Sofia Alvarez, nota soprattutto per aver adattato i film Netflix A tutti i ragazzi che ho amato prima e A tutti i ragazzi: PS che amo ancora Tu dai romanzi più venduti di Jenny Han farai il suo debutto alla regia con Lungo per la corsa. Il nuovo film è basato anche su un romanzo popolare, questa volta di Sarah Dessen. Arriverà su Netflix venerdì 6 maggio.

L’estate prima del college, la studiosa Auden (Emma Pasarow) decide di trascorrere l’estate nella località balneare di Colby con suo padre (Dermot Mulroney) e la matrigna (Kate Bosworth) per cambiare ritmo. Mentre è lì, incontra il misterioso Eli (Belmont Cameli) che la aiuta a vivere lo spensierato divertimento adolescenziale che le è mancato crescendo.

Con il film a pochi giorni di distanza, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Se non sei sicuro di quando il film sarà disponibile per la visione sul tuo account, possiamo aiutarti. Di seguito troverai una ripartizione completa del Lungo per la corsa orario di rilascio basato sul tuo fuso orario.

A che ora è Lungo per la corsa su Netflix?

Se ti trovi negli Stati Uniti, probabilmente sai già che le versioni di Netflix in genere cadono alle 00:00 PT / 3:00 ET. Lo stesso vale per Lungo per la corsaquindi quelli sulla costa occidentale potrebbero rimanere alzati fino a tardi per innamorarsi dell’affascinante Eli giovedì sera, mentre quelli sulla costa orientale dovranno aspettare fino a venerdì mattina al più presto per vedere la storia di Auden ed Eli.

In che fuso orario sono?

Per altre parti degli Stati Uniti e oltre, controlla la suddivisione del fuso orario per il Lungo per la corsa rilascio qui sotto!

Hawaii : 21:00 HST di giovedì 5 maggio

Alaska : 23:00 AKDT giovedì 5 maggio

Costa occidentale degli Stati Uniti: 00:00 PT di venerdì 6 maggio

Tempo di montagna dell'U S: 1:00 MT di venerdì 6 maggio

Midwest degli Stati Uniti : 2:00 CT di venerdì 6 maggio

Costa orientale degli Stati Uniti : 3:00 ET di venerdì 6 maggio

Brasile : 4:00 BRT di venerdì 6 maggio

Inghilterra : 7:00 BST di venerdì 6 maggio

Francia : 8:00 CEST di venerdì 6 maggio

Germania : 8:00 CEST di venerdì 6 maggio

Italia : 8:00 CEST di venerdì 6 maggio

Spagna : 8:00 CEST di venerdì 6 maggio

Israele : 9:00 IDT di venerdì 6 maggio

Sud Africa : 9:00 SAST di venerdì 6 maggio

Dubai, Emirati Arabi Uniti : 11:00 GST di venerdì 6 maggio

India : 12:30 IST di venerdì 6 maggio

Corea del Sud : 16:00 KST di venerdì 6 maggio

Giappone : 16:00 KST di venerdì 6 maggio

: 16:00 KST di venerdì 6 maggio Sydney, Australia: 17:00 AEST di venerdì 6 maggio

Ora che sai quando il film verrà presentato in anteprima nel tuo fuso orario, tutto ciò che resta da fare è dedicare del tempo alla visione. È un film sincero e piacevole che ti terrà incollato per tutta la sua durata, che dura circa 1 ora e 46 minuti.

Trasmetti in streaming Along for the Ride su Netflix questo venerdì, 6 maggio. Assicurati di ricontrollare con noi su Netflix Life per leggere la nostra copertura completa del film!