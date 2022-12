L’attrice Emma Corrin ha brillato nel ruolo della principessa Diana La corona stagione 4! Successivamente, Corrin mostrerà i propri talenti in un altro progetto Netflix, L’amante di Lady Chatterley.

Corrin interpreta Lady Constance “Connie” Chatterley, con Jack O’Connell che interpreta il ruolo dell’amante di Connie, Oliver Mellors. Questo film sarà senza dubbio drammatico perché questa nobildonna è sposata, come avrete probabilmente intuito dal titolo. Matthew Duckett interpreta il marito di Connie, Lord Clifford Chatterley.

Il film è interpretato anche da Joely Richardson nei panni della signora Bolton, Faye Marsay nei panni di Hilda ed Ella Hunt nei panni della signora Flint. La regista Laure de Clermont-Tonnerre si occupa dietro le quinte, con David Magee che scrive la sceneggiatura e Laurence Mark, Pete Czernin e Graham Broadbent che assumono ruoli di produzione.

Quindi, quando è necessario impostare le sveglie? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

A che ora arriva L’amante di Lady Chatterley su Netflix?

L’amante di Lady Chatterley inizierà lo streaming venerdì 2 dicembre su Netflix. Il film sarà rilasciato a 12:00 PT/3:00 ET. Quelli del Midwest possono guardare il film alle 2:00 CT.

Se sei un nottambulo, allora le montagne occidentali potrebbero essere in grado di stare alzate fino a tardi giovedì sera per godersi la produzione. Il tempo di rilascio è un po’ più difficile per quelli della East Coast e del Midwest. Potresti voler aspettare fino a venerdì sera o sabato per sintonizzarti.

Il film è incentrato su Connie (Corrin), che finisce per essere la badante del suo ricco marito (Duckett) quando torna paralizzato dalla prima guerra mondiale. Ciò fa sì che la frustrazione peggiori tra la coppia un tempo felice, condivide Netflix. Entra in Oliver (O’Connell), un impiegato della tenuta di Chatterley. La relazione tra Connie e il guardiacaccia non è tranquilla come dovrebbe essere. Quando i pettegolezzi locali inizieranno a circolare, Connie seguirà il suo cuore o farà ciò che la società si aspetta da lei?

L’amante di Lady Chatterley in anteprima venerdì 2 dicembre 2022 su Netflix.