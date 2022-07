A che ora arriva La Valle dei Morti su Netflix?

BRASILE – 27/08/2021: In questa illustrazione fotografica il logo Netflix visualizzato su uno smartphone. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Netflix si sta preparando a scatenare ancora una volta i morti Valle dei Mortil’ultimo film di zombi che arriverà sullo streamer lunedì 11 luglio.

La sinossi del film originale spagnolo dice: “Durante la guerra civile spagnola, un piccolo gruppo di nemici giurati deve collaborare quando incontra zombi carnivori creati in un esperimento nazista”.

Se vuoi sapere a che ora il film sarà disponibile per lo streaming su Netflix, dai un’occhiata al nostro elenco completo dei tempi di uscita negli Stati Uniti e all’estero di seguito.

Ora di uscita di Valley of the Dead negli Stati Uniti su Netflix

Netflix ha un orario di uscita designato per gli Stati Uniti In genere questo vede l’uscita di film e programmi originali alle 00:00 PT / 03:00 ET. Non c’è niente che lo suggerisca Valle dei Morti devierà dal consueto programma di rilascio di Netflix, quindi potrai guardare il nuovo film di zombi nazisti l’11 luglio dalle 00:00 PT / 03:00 ET.

A che ora esce Valley of the Dead a livello internazionale?

Sappiamo che non tutti avete sede negli Stati Uniti, quindi il tempo di rilascio sarà leggermente diverso a seconda di dove vi trovate geograficamente in quel momento. Usando l’orologio mondiale, abbiamo elencato di seguito tutti i soliti tempi di rilascio che puoi incontrare vicino a te.