A che ora arriva la terza stagione di After Life su Netflix?

After Life stagione 3 – Credito: Natlalie Seery

Dopo la vita interpretato da Ricky Gervais sta volgendo al termine agrodolce dopo tre stagioni fantastiche.

Anche se siamo sventrati all’idea di vedere la fine dello show, non vediamo l’ora di mettere le mani su questa stagione finale perché non solo vedremo quanto Tony è cresciuto dopo l’ennesima tragica scomparsa della sua amata, ma otterremo anche per imparare quali sono i suoi prossimi passi mentre giura di essere molto più gentile con coloro che lo circondano. E chi potrebbe dimenticare la gioia imminente che avremo quando vedremo l’adorabile cane Brandy per l’ultima volta!

Con tutto questo e molto altro in arrivo, non vogliamo che tu perda questa stagione di addio, motivo per cui ti diciamo a che ora puoi guardare Dopo la vita stagione 3 su Netflix in basso.

Tempo di rilascio della terza stagione di After Life

Imposta le tue sveglie perché Dopo la vita la stagione 3 arriverà ufficialmente venerdì 14 gennaio 2022 alle 00:01 PST/3:01 EST!

Tra pochi giorni, Netflix rilascerà tutti e sei i nuovissimi episodi di questa serie originale, ed è sicuro di dire che ogni episodio ci farà ridere a crepapelle o piangere a crepapelle.

Se sei entusiasta quanto noi di ciò che accadrà, allora devi assolutamente guardare questo sincero trailer ufficiale dell’ultima stagione della serie originale. Guardalo nel video qui sotto.

Tutte le cose finiscono, ma come Dopo la vita ci ha insegnato, siamo grati di aver mai incontrato grandi cose come questo programma Netflix in primo luogo.

Non dimenticare di sintonizzarti sull’ultima stagione di Dopo la vita in streaming venerdì 14 gennaio alle 00:01 PST/3:01 EST solo su Netflix. Non vorrai perderti questo!