A che ora arriva la stagione dei matrimoni su Netflix?

Netflix è tornato a quello che sa fare meglio: le rom-com! L’ultimo che stanno aggiungendo alla loro formazione è Stagione dei matrimoni. Il film presenta uno dei migliori tropi romantici che ci siano… appuntamenti falsi! E sai cosa succede quando due persone fingono di uscire insieme? Probabilmente cattureranno sentimenti l’uno per l’altro.

Stagione dei matrimoni segue Asha e Ravi. La madre di Asha continua a darle appuntamenti alle sue spalle e uno di loro sembra essere con Ravi. Asha si rifiuta di andare all’appuntamento finché sua madre non le dice che se andrà a questo appuntamento e andrà a tutti i matrimoni durante la stagione, finalmente si alzerà.

Asha si arrende e questo porta all’appuntamento con Ravi dove fanno il loro patto. Fingeranno di uscire insieme durante la stagione dei matrimoni per dissuadere i genitori dalla ricerca di un partner. Ma cosa succede quando le cose iniziano a diventare troppo reali e catturano sentimenti l’uno per l’altro??

Anche se probabilmente sappiamo come finisce questa storia, non è meno divertente da guardare. Chi non ama una storia d’amore?

Stagione dei matrimoni Nel cast Pallavi Sharda, Suraj Sharma, Arianna Afsar, Sean Kleier, Veena Sood, Rizwan Manji, Ruth Goodwin e Damian Thompson.

Tempo di rilascio della stagione dei matrimoni su Netflix

Stagione dei matrimoni uscirà su Netflix giovedì 4 agosto 2022 alle 00:01 PT/3:01 ET. Quindi, se sei sulla costa orientale, dovrai stare sveglio fino a tardi se vuoi guardare la commedia romantica proprio quando arriva al servizio di streaming. Ma se sei sulla costa occidentale, devi solo stare sveglio fino a mezzanotte.

E anche se stai alzato fino a tardi, Stagione dei matrimoni dura solo circa 90 minuti. La lunghezza perfetta per una commedia romantica (o qualsiasi film per quella materia).

starai a guardare? Stagione dei matrimoni quando si tratta di Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!