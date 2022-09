Al buio stagione 4 mancano pochi giorni e non sappiamo voi, ma non vediamo l’ora che esca!

Sin dal suo debutto nel 2019, lo spettacolo è stato uno dei nostri contenuti preferiti della libreria su Netflix. È passato quasi un anno da quando l’ultima stagione è stata rilasciata sullo streamer e se ti stai chiedendo a che ora impostare le sveglie per il tuo prossimo binge-athon, allora sei fortunato! Abbiamo tutto quello che devi sapere, qui sotto!

A che ora arriva la stagione 4 di In the Dark su Netflix USA?

In genere, i programmi e i film in arrivo seguono lo stesso programma di rilascio stabilito quando vengono aggiunti alla vasta libreria di Netflix e non abbiamo motivo di crederlo Al buio stagione 4 devierà da questo, quindi preparati a trasmettere in streaming la nuova e purtroppo ultima stagione su Netflix USA nella sua interezza il 13 settembre 2022 dalle 00:00 PST/ 03:00 EST.

Altri tempi di rilascio nella regione degli Stati Uniti:

Hawaii: 21:00 HST lunedì 12 settembre

Alaska: 23:00 AKDT lunedì 12 settembre

Costa occidentale degli Stati Uniti: martedì 13 settembre alle 12:00 PT

Ora di montagna degli Stati Uniti: 2:00 MT di martedì 13 settembre

Midwest degli Stati Uniti: martedì 13 settembre alle 2:00 CT

Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di martedì 13 settembre

La stagione 4 di In the Dark è in streaming su Netflix in tutto il mondo?

Sfortunatamente, se sei un fan di Nell’oscuritàe speravi di vedere la nuova stagione sullo streamer, rimarrai deluso nell’apprendere che non sarà disponibile, poiché attualmente solo Netflix negli Stati Uniti riceve nuove stagioni di Nell’oscurità.

Ciò è dovuto al fatto che il gigante dello streaming negli Stati Uniti ha avuto un “accordo di uscita completo con The CW fino a metà del 2019” e la serie drammatica è stata inclusa nell’accordo.

In quanti episodi è composta la stagione 4 di In the Dark?

La prossima stagione è composta da 13 episodi, proprio come le stagioni da 1 a 3. Attualmente puoi guardare tutti i 39 episodi di In the Dark su Netflix e dal 13 settembre 2022 potrai guardare il riposo!