Amo praticamente qualsiasi spettacolo che trasforma le case o alcune stanze di una casa in qualcosa di nuovo. Sono solo ossessionato dall’idea di ottenere nuove idee dagli interior designer e quegli spettacoli di rifacimento della casa che ti mostrano il meglio del meglio. È davvero incredibile vedere come uno spazio può cambiare così tanto, a volte senza fare molto lavoro! Una di quelle produzioni divertenti che fanno proprio questo Rifacimento casa da sogno.

La serie web televisiva di realtà Netflix è stata pubblicata per la prima volta nel 2020, un periodo in cui eravamo tutti a casa, ma è stato comunque un orologio molto divertente. Sono sicuro che ha motivato molte persone a fare progetti per la casa dato che non potevamo uscire molto!

Rifacimento casa da sogno è tornato per una terza stagione, che uscirà a fine mese. Syd e Shea McGee dello Studio McGee porteranno il loro tocco di interior design a una vasta gamma di clienti diversi provenienti da tutto il paese.

Sei pronto per questo prossimo Rifacimento casa da sogno avventura!? Scopri quando dovrai impostare la sveglia per la nuova stagione qui sotto!

A che ora arriva la stagione 3 di Dream Home Makeover su Netflix?

Rifacimento casa da sogno uscirà mercoledì 27 luglio 2022 alle 12:00 PT/3:00 ET.

La terza stagione di Netflix Original sarà composta ancora una volta da sei episodi. Possiamo aspettarci di vedere il restyling di una tenuta multimilionaria nel sud della California, a una ristrutturazione tanto necessaria di una casa unifamiliare distrutta da un incendio a Salt Lake City. E lungo la strada, daremo un’occhiata alle vite personali della coppia sposata mentre crescono le loro figlie Wren, Ivy e la neonata Margot.

Sei eccitato per un’altra stagione di Dream Home Makeover? Cosa aspetti di più? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Rifacimento casa da sogno la stagione 3 sarà disponibile per lo streaming a partire dal 27 luglio su Netflix.