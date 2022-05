TORONTO, ON – MARZO 06: Juno Rinaldi, Catherine Reitman e Dani Kind partecipano a CBC Presents: A Night Out With “Workin Moms” al TIFF Bell Lightbox il 6 marzo 2018 a Toronto, Canada. (Foto di GP Images/Getty Images per CBC)

Siete pronti Mamme lavoratrici fan? La nuova stagione è quasi arrivata! Mamme lavoratrici la sesta stagione arriverà ufficialmente su Netflix il 10 maggio.

La quinta stagione dello spettacolo è stata aggiunta al servizio di streaming nel giugno 2021. La stagione 6 è stata presentata in anteprima sulla rete madre, CBC in Canada, nel gennaio 2022. Sulla base dei modelli di rilascio precedenti, lo spettacolo viene solitamente aggiunto a Netflix uno o due mesi dopo il il finale di stagione va in onda in Canada. Il finale della sesta stagione, “Grow If You Want”, è andato in onda su CBC il 12 aprile. Quindi per fortuna non siamo stati lasciati ad aspettare troppo a lungo!

C’è molto da aspettare il 10 maggio! Quindi, quando potrai trasmettere in streaming i nuovi episodi?

A che ora arriva la sesta stagione di Workin’ Moms su Netflix?

La commedia uscirà su Netflix martedì 10 maggio alle 12:00 PT/3:00 ET. Stiamo per una stagione di 13 episodi con una durata di circa 22-23 minuti per episodio.

La quinta stagione si è conclusa con alcuni cliffhanger e domande scottanti. Kate apre la porta e trova un ragazzo che afferma di essere il figlio perduto da tempo di suo marito. Ci sarà molto da disfare lì! Anche Jenny aveva mentito sull’essere incinta, ma in un colpo di fortuna, scopre di essere davvero all’ecografia. E la povera Anne dovrà ora affrontare l’arresto del marito dopo che ha preso a pugni il fidanzato della figlia.

Sono sicuro che anche la sesta stagione ci lascerà con alcuni grandi cliffhanger. È proprio quello che fa questo spettacolo. Bene, la buona notizia è che Mamme lavoratrici è già stato rinnovato per una settima stagione dalla CBC. Secondo What’s On Netflix, lo spettacolo è più che probabile in pre-produzione. Si prevede che le telecamere inizino a girare in tarda primavera o all’inizio dell’estate.

Sei eccitato per Mamme lavoratrici stagione 6? Rimarrai sveglio a guardarlo? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Mamme lavoratrici la sesta stagione uscirà il 10 maggio su Netflix.