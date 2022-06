A che ora arriva la sesta stagione di Peaky Blinders su Netflix? (dove vivi)

Peaky Blinders stagione 6 – Cr. Netflix

Sono passati quasi tre anni da quando abbiamo visto l’ultima stagione di Peaky Blindersma ora Peaky Blinders stagione 6 finalmente arriverà su Netflix domani, 10 giugno, giusto in tempo per il fine settimana.

I fan del popolare e acclamato dramma poliziesco britannico hanno atteso con impazienza di vedere come finirà la storia, poiché la sesta stagione è anche l’ultima per lo spettacolo. Tuttavia, si parla di un film spin-off in lavorazione, quindi questa potrebbe non essere l’ultima volta che vediamo Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby, dopotutto.

Ad ogni modo, guardare la sesta e ultima stagione è un passaggio cruciale per vedere come la storia avvincente continua e si conclude. Di seguito scoprirai esattamente a che ora uscirà la stagione di sei episodi su Netflix in modo da poter pianificare il tuo binge-watch di conseguenza.

A che ora è Peaky Blinders stagione 6 su Netflix?

L’ultima stagione sarà disponibile su Netflix alle 00:00 PT/3:00 ET. Per quelli in fuso orario, ciò significa 2:00. Come tutte le stagioni precedenti, la sesta serie presenta sei episodi. Quindi potresti essere in grado di stare sveglio fino a tardi e fare almeno un paio di cose stasera! In caso contrario, dovrebbe essere un binge-watch soddisfacente per il fine settimana.

Se vivi altrove negli Stati Uniti o al di fuori di essi, abbiamo una guida utile di seguito che ti aiuterà a capire esattamente a che ora Peaky Blinders la stagione 6 sta scendendo in base a dove vivi nel mondo.

Hawaii : 21:00 HST di giovedì 9 giugno

: 21:00 HST di giovedì 9 giugno Alaska : 23:00 AKDT di giovedì 9 giugno

: 23:00 AKDT di giovedì 9 giugno Costa occidentale degli Stati Uniti: 12:00 PT di venerdì 10 giugno

12:00 PT di venerdì 10 giugno Tempo di montagna degli Stati Uniti : 1:00 MT di venerdì 10 giugno

: 1:00 MT di venerdì 10 giugno Midwest degli Stati Uniti : 2:00 CT di venerdì 10 giugno

: 2:00 CT di venerdì 10 giugno Costa orientale degli Stati Uniti : 3:00 ET di venerdì 10 giugno

: 3:00 ET di venerdì 10 giugno Brasile : 4:00 BRT di venerdì 10 giugno

: 4:00 BRT di venerdì 10 giugno Inghilterra : 7:00 BST di venerdì 10 giugno

: 7:00 BST di venerdì 10 giugno Francia : 8:00 CEST di venerdì 10 giugno

: 8:00 CEST di venerdì 10 giugno Germania : 8:00 CEST di venerdì 10 giugno

: 8:00 CEST di venerdì 10 giugno Italia : 8:00 CEST di venerdì 10 giugno

: 8:00 CEST di venerdì 10 giugno Spagna : 8:00 CEST di venerdì 10 giugno

: 8:00 CEST di venerdì 10 giugno Israele : 9:00 IDT di venerdì 10 giugno

: 9:00 IDT di venerdì 10 giugno Sud Africa : 9:00 SAST di venerdì 10 giugno

: 9:00 SAST di venerdì 10 giugno Dubai, Emirati Arabi Uniti : 11:00 GST di venerdì 10 giugno

: 11:00 GST di venerdì 10 giugno India : 12:30 IST di venerdì 10 giugno

: 12:30 IST di venerdì 10 giugno Corea del Sud : 16:00 KST di venerdì 10 giugno

: 16:00 KST di venerdì 10 giugno Giappone : 16:00 KST di venerdì 10 giugno

: 16:00 KST di venerdì 10 giugno Sydney, Australia: 17:00 AEST di venerdì 10 giugno

Peaky Blinders la sesta stagione inizia in streaming domani, 10 giugno, su Netflix.