A che ora arriva la seconda stagione di Young Royals su Netflix?

L’attesa è quasi finita. In pochi giorni, Giovani reali la stagione 2 verrà rilasciata su Netflix, quindi assicurati di cancellare il tuo programma. Ti aiuteremo fornendo l’ora esatta in cui la nuova stagione cadrà sullo streamer perché vogliamo assicurarci di non perderla.

Giovani reali è una serie originale Netflix svedese creata da Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter. È incentrato sul principe Guglielmo mentre si adatta alla vita nel suo nuovo prestigioso collegio chiamato Hillerska. Mentre è in collegio, il principe Wilhelm ha l’opportunità di esplorare il suo vero io e scoprire che tipo di vita vuole davvero per se stesso. Ma poi il dramma segue quando si verifica una storia d’amore in erba tra il principe Wilhelm e un altro studente di nome Simon Eriksson.

Il talentuoso cast comprende Edvin Ryding, Omar Rudberg, Malte Gårdinger, Frida Argento, Nikita Uggla, Inti Zamora Sobrado, Beri Gerwise, Pernilla August, var Forsling e molti altri.

La prima stagione si è conclusa con un cliffhanger scioccante, quindi siamo entusiasti di vedere cosa accadrà nella nuova stagione. Dopo aver visto il Giovani reali trailer della seconda stagione, possiamo sicuramente aspettarci più dramma e tensione nella relazione tra il principe Wilhelm e Simon Eriksson. È un nuovo anno accademico alla Hillerska, quindi tutto può succedere.

Tempo di rilascio della seconda stagione di Young Royals

Giovani reali la stagione 2 arriverà su Netflix martedì 1 novembre 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai guardando un’ora di uscita alle 2:00 CT del 1 novembre. Come la prima stagione, la seconda stagione è composta da sei episodi. Dal momento che è una breve stagione, probabilmente sarai in grado di guardarlo in una volta sola quando scende. In caso contrario, potresti superare almeno due episodi prima di andare a letto.

La serie per adolescenti è classificata TV-MA, il che significa che è pensata per essere guardata solo da un pubblico maturo. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per il linguaggio e il sesso forti. Nel complesso, potrebbe non essere appropriato per i minori di 17 anni.

Trailer della seconda stagione di Young Royals

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima di ciò che accadrà in questa stagione!

Giovane Reali la stagione 2 arriva su Netflix il 1 novembre alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai la nuova stagione?