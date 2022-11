A che ora arriva la quinta stagione di The Crown su Netflix?

Dopo anni di attesa, La corona finalmente è tornato! Indiscutibilmente, La corona la stagione 5 potrebbe benissimo essere la più controversa di sempre.

Dal prossimo ritratto dei momenti più difficili della defunta principessa Diana con la famiglia reale britannica agli scandali senza fine che circondano la monarchia, questa stagione mira a coprire i numerosi eventi che hanno continuamente rappresentato una minaccia per il regno secolare dei reali. Anche così, come ci si poteva aspettare, l’ultima stagione mostrerà anche come la famiglia sia riuscita a superare tutto con grinta e vigore incrollabili.

Inutile dire che La corona la stagione 5 darà un pugno così forte che devi semplicemente vederlo per crederci. Ecco quando puoi vedere la premiere della quinta stagione dello spettacolo che tutti stavano aspettando.

Tempo di rilascio della quinta stagione di The Crown su Netflix

La corona la stagione 5 presenterà ufficialmente in anteprima i suoi dieci nuovissimi episodi mercoledì 9 novembre alle 00:01 PT/3:01 ET su Netflix.

Simile alle stagioni precedenti, la serie originale Netflix è classificata come TV-MA. La quinta stagione è prevista per esplorare argomenti e scene che potrebbero non essere adatte a un pubblico di età inferiore ai 18 anni, alcune delle quali sono accennate nella sinossi ufficiale della nuova stagione. Guardalo di seguito (tramite Netflix Media Center):

Con il nuovo decennio nel suo passo, la famiglia reale si trova forse di fronte alla sfida più grande fino ad oggi; poiché il pubblico mette in discussione apertamente il proprio ruolo nella Gran Bretagna degli anni ’90. Mentre la regina Elisabetta II (Imelda Staunton) si avvicina al 40° anniversario della sua adesione, riflette su un regno che ha abbracciato nove primi ministri, l’avvento della televisione di massa e il tramonto dell’Impero britannico. Eppure nuove sfide si profilano all’orizzonte. Il crollo dell’Unione Sovietica e il trasferimento della sovranità a Hong Kong segnalano un cambiamento sismico nell’ordine internazionale che presenta sia ostacoli che opportunità. Nel frattempo, i guai si stanno avvicinando a casa. Il principe Carlo (Dominic West) fa pressioni su sua madre per permettergli di divorziare da Diana (Elizabeth Debicki), presentando una crisi costituzionale della monarchia. Circolano voci mentre marito e moglie vivono vite sempre più separate e, mentre il controllo dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della propria narrativa, rompendo con il protocollo familiare per pubblicare un libro che mina il sostegno pubblico a Charles ed espone le crepe nel Casa di Windsor. La tensione è destinata a salire ulteriormente quando Mohamed Al Fayed (Salim Daw) arriva sulla scena. Spinto dal suo desiderio di accettare l’ordine più alto, sfrutta la ricchezza e il potere che si è fatto da sé per cercare di guadagnare a lui e a suo figlio Dodi (Khalid Abdalla) un posto al tavolo reale.

Puoi anche vedere alcuni degli eventi di cui sopra nel trailer ufficiale di La corona stagione 5 qui.

Ultimo ma non meno importante, prima della premiere, è importante notare che c’è un’altra stagione di La corona sulla strada. Tuttavia, non aspettarti che l’ultima stagione segua troppo da vicino la stagione 5, come La corona si prevede che la stagione 6 cadrà nel 2024, al più presto.

A quello scopo, La corona la stagione 5 si sta lentamente avvicinando e con essa arriva il miglior binge-watch che avrai tutto l’anno.

Non dimenticare di guardare la nuova stagione mercoledì 9 novembre alle 12:01 PT/3:01 ET solo su Netflix.