La casa delle bambole di Gabby La stagione 5 dei DreamWorks Animation Studios arriverà su Netflix lunedì 25 luglio! La popolare serie ibrida live-action/animata con “Gabby e la sua ciurma di gattini” torna su Netflix con otto nuovissimi episodi. Se ti stai chiedendo a che ora lo spettacolo sarà disponibile per la visione, abbiamo tutti i dettagli sull’orario di uscita di seguito!

A che ora arriva la quinta stagione di Gabby’s Dollhouse su Netflix USA?

Come per la maggior parte dei film e dei programmi TV che arrivano allo streamer, seguono un programma di rilascio rigoroso e non c’è motivo di crederlo La casa delle bambole di Gabby la stagione 5 devierà dal formato di Netflix. Pertanto, aspettati di guardare la divertente quinta stagione sugli schermi dei tuoi figli da lunedì 25 luglio alle 00:00 PST / 03:00 EST.

La quinta stagione di Gabby’s Dollhouse sarà su Netflix a livello internazionale?

Se hai un piccolo visualizzatore Netflix a casa al di fuori degli Stati Uniti, non preoccuparti! Tuo figlio non si perderà nulla! Secondo il Media Center di Netflix, La casa delle bambole di Gabby la stagione 5 sarà disponibile per lo streaming a livello internazionale, quindi anche se ti trovi fuori dagli Stati Uniti, anche tuo figlio si riempirà di serie.

Di seguito abbiamo elencato tutti i possibili momenti in cui i nuovi otto episodi del popolare programma per bambini saranno disponibili per lo streaming, indipendentemente dal fuso orario in cui ti trovi.

Hawaii: 21:00 HST di domenica 24 luglio

Alaska: 23:00 AKDT domenica 24 luglio

Costa occidentale degli Stati Uniti: lunedì 25 luglio alle 00:00 PT

Ora di montagna degli Stati Uniti: 2:00 MT di lunedì 25 luglio

Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di lunedì 25 luglio

Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di lunedì 25 luglio

Brasile: 4:00 BRT lunedì 25 luglio

Inghilterra: lunedì 25 luglio alle 8:00 GMT

Francia: lunedì 25 luglio alle 8:00 CEST

Germania: lunedì 25 luglio alle 8:00 CEST

Italia: lunedì 25 luglio alle 8:00 CEST

Spagna: lunedì 25 luglio alle 8:00 CEST

Israele: 9:00 IDT di lunedì 25 luglio

Sudafrica: lunedì 25 luglio alle 9:00 SAST

Dubai, Emirati Arabi Uniti: lunedì 25 luglio alle 11:00 GST

India: lunedì 25 luglio alle 12:30 IST

Corea del Sud: 16:00 KST lunedì 25 luglio

Giappone: 16:00 KST lunedì 25 luglio

Sydney, Australia: 17:00 AEST lunedì 25 luglio

Non sei sicuro del tuo fuso orario? Usa questo orologio mondiale per scoprire te stesso!