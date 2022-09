A che ora arriva la quinta stagione di Dynasty su Netflix? (tempo di rilascio)

Per quanto agrodolce possa essere, Dinastia’Il tempo di The CW è giunto al termine dopo cinque stagioni. Ma i fan di tutto il mondo che non hanno avuto la possibilità di guardare Dinastia la stagione 5 per se stessi ha ancora un po’ più di tempo con la serie poiché l’ultima stagione arriva su Netflix a settembre 2022.

Anche se la maggior parte dei fan probabilmente ha già visto o sentito cosa succede nel finale della serie, non condivideremo alcuno spoiler qui per rispetto per gli spettatori che li hanno evitati con successo. Sei arrivato così lontano, e non ostacoleremo il tuo binge-watch.

In Dinastia stagione 5, la famiglia Carrington continua a navigare tra gli affari e la famiglia. Tra le reti di acquisti da casa e gli aeroporti, stanno facendo le loro più grandi oscillazioni. Ma non sarà facile, soprattutto non per i novelli sposi Fallon e Liam.

Ora che la serie si è conclusa su The CW, quando i fan possono concedersi un rewatch della quinta stagione? Quando possono guardare i fan internazionali Dinastia stagione 5 per la prima volta? Ecco tutto ciò che devi sapere sull’uscita dell’ultima stagione su Netflix.

Quando è Dynasty stagione 5 su Netflix?

Dinastia la stagione 5 inizierà lo streaming su Netflix su Sabato 24 settembre alle 12:00 PT/3:00 ET. In quella data e in quell’ora, la serie completa sarà disponibile su Netflix per i fan di tutto il mondo. Tutti avranno finalmente l’opportunità di vedere come andrà a finire.

Per maggiori informazioni su che ora Dinastia la stagione 5 diventa disponibile per la visione nel tuo angolo di mondo, consulta la nostra pratica guida sugli orari di uscita di Netflix in base al fuso orario. Controlla il tuo fuso orario e pianifica il tuo Dinastia binge-watch di conseguenza.

Sfortunatamente, come abbiamo menzionato più volte sopra, non ci sarà una sesta stagione della serie e non ci saranno sforzi per “salvare” o far rivivere la serie. Nell’intervista al cast sul Zach ha cantato spettacolo, Liz Gillies ha dichiarato di aver elaborato il finale della serie. Addio, Dinastia! Grazie per tutta la follia di Carrington.

starai a guardare? Dinastia stagione 5 su Netflix?