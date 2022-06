A che ora arriva la docuserie The Future Of su Netflix?

Il futuro di è una nuova entusiasmante docuserie che dà uno sguardo al nostro futuro per considerare come aspetti della nostra vita quotidiana potrebbero essere radicalmente modificati negli anni a venire.

Composta da 12 episodi in totale, la serie Netflix sarà divisa in parti da 6 episodi. La prima metà uscirà martedì 21 giugno, seguita dalla seconda parte il 28 giugno. Nei primi sei episodi, aspettati di vedere episodi incentrati su cani, appuntamenti, piante d’appartamento, giochi, vacanze spaziali e persino cheeseburger!

Quindi, il 28 giugno, puoi guardare altri sei episodi sulla vita dopo la morte, sport, moda, grattacieli, salute e cuffie. Il futuro di mira a mostrare previsioni sorprendenti e personali sul resto delle nostre vite e quelle delle generazioni future.

A che ora arriva The Future Of su Netflix?

I primi sei episodi di Il futuro di uscirà martedì 21 giugno. La seconda metà uscirà il martedì successivo, 28 giugno. I nuovi episodi usciranno alle 00:00 PT/3:00 ET su Netflix. Anche questi sono episodi brevi, quindi non sarà difficile guardarli tutti in una volta, soprattutto perché lo spettacolo è diviso in due parti.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza per scoprire esattamente a che ora la documentazione scientifica e naturalistica pubblica dove vivi, questa utile guida ti dirà l’ora in base a dove vivi nel mondo.

Quanto tempo ci vorrà per guardare The Future Of?

Ci sono 12 episodi in totale, ciascuno con una durata compresa tra circa 18 minuti e 25 minuti. Diviso in due parti, ciascuna composta da sei episodi, ci vorranno circa 2 ore e mezza per guardare ciascuna parte, o 5 ore in totale se prevedi di guardarle tutte e 12 insieme.

Guarda i primi sei episodi di Il futuro di a partire da questo martedì, 21 giugno, solo su Netflix.