A che ora arriva Keep Breathing su Netflix? (dove vivi)

Continua a respirare. Cr. Netflix.

Grido e Nelle Alture L’attrice Melissa Barrera sta per tornare al centro della scena nel dramma di sopravvivenza di Netflix Continua a respirare dove interpreta una giovane donna bloccata nel deserto canadese dopo un incidente aereo.

Ma non entrare in questa serie aspettandoti Giacche gialle. Continua a respirare è una serie molto più tranquilla e sommessa sulla salute mentale e sul trovare la forza interiore per continuare anche quando tutto dentro di te ti sta urlando di soccombere. È una serie limitata commovente che ti striscia sotto la pelle in modi che non ti aspetteresti.

Se sei incuriosito e desideroso di guardare, potrai sintonizzarti giovedì 28 luglio su Netflix. Di seguito abbiamo creato una guida pratica per aiutarti a capire esattamente a che ora verrà lanciata la serie di sei episodi in base a dove vivi.

Tempo di rilascio di Keep Breathing su Netflix in base a dove vivi

I contenuti di Netflix scendono a mezzanotte sulla costa occidentale, ovvero alle 3:00 sulla costa orientale. Quelli in orario centrale possono iniziare a guardare alle 2:00 CT. Se vivi al di fuori di questi tre fusi orari puoi consultare la tabella qui sotto per scoprire a che ora Continua a respirare anteprime.

Hawaii: 21:00 HST di mercoledì 27 luglio

21:00 HST di mercoledì 27 luglio Alaska: Mercoledì 27 luglio alle 23:00 AKDT

Mercoledì 27 luglio alle 23:00 AKDT Costa occidentale degli Stati Uniti: Giovedì 28 luglio alle 12:00 PT

Giovedì 28 luglio alle 12:00 PT Tempo di montagna: 1:00 MT di giovedì 28 luglio

1:00 MT di giovedì 28 luglio Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di giovedì 28 luglio

2:00 CT di giovedì 28 luglio Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di giovedì 28 luglio

3:00 ET di giovedì 28 luglio Brasile: 4:00 BRT di giovedì 28 luglio

4:00 BRT di giovedì 28 luglio Inghilterra: Giovedì 28 luglio alle 8:00 BST

Giovedì 28 luglio alle 8:00 BST Francia: Giovedì 28 luglio alle 9:00 CEST

Giovedì 28 luglio alle 9:00 CEST Germania: Giovedì 28 luglio alle 9:00 CEST

Giovedì 28 luglio alle 9:00 CEST Italia: Giovedì 28 luglio alle 9:00 CEST

Giovedì 28 luglio alle 9:00 CEST Spagna: Giovedì 28 luglio alle 9:00 CEST

Giovedì 28 luglio alle 9:00 CEST Israele: 10:00 IDT di giovedì 28 luglio

10:00 IDT di giovedì 28 luglio Sud Africa: 9:00 SAST di giovedì 28 luglio

9:00 SAST di giovedì 28 luglio Dubai, Emirati Arabi Uniti: 11:00 GST di giovedì 28 luglio

11:00 GST di giovedì 28 luglio India: Giovedì 28 luglio alle 12:30 IST

Giovedì 28 luglio alle 12:30 IST Corea del Sud: 16:00 KST di giovedì 28 luglio

16:00 KST di giovedì 28 luglio Giappone: 16:00 KST di giovedì 28 luglio

16:00 KST di giovedì 28 luglio Sydney, Australia: Giovedì 28 luglio alle 17:00 AEST

Quanto dura Continua a respirare?

Non passerai troppo tempo a guardare questa serie in quanto sono solo sei episodi e ognuno dura solo 30-40 minuti, la maggior parte ha una durata inferiore a 35 minuti. Tuttavia, il contenuto può avere un impatto emotivo, quindi questo non è uno spettacolo che consiglio di “abbuffarsi”. Penso che sia meglio consumato in pezzi più piccoli, forse uno o due episodi per seduta.

Non vedi l’ora di guardare Continua a respirare questo giovedì?