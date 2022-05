A che ora arriva il thriller poliziesco indiano Thar su Netflix?

Venerdì, Netflix rilascerà un nuovo thriller poliziesco indiano chiamato Thar. Presentato come un western grintoso e oscuro, il film è interpretato da Anil Kapoor, una star di Bollywood che è apparsa in film importanti come Malang e Il milionario dei bassifondi. Per la prima volta, Anil reciterà al fianco di suo figlio nella vita reale, Harshvardhan Kapoor.

Se hai familiarità con gli spaghetti western, probabilmente avrai un’idea di cosa aspettarti da questo film. È paragonabile a film come Il buono il brutto e il cattivo e un pugno di dollari. Diretto da Raj Singh Chaudhary, Thar segue un uomo che si trasferisce in una grande città per trovare un lavoro e vendicare il suo passato.

Una mangia-unghie ispirata al genere noir occidentale? Iscrivimi. E data la premessa tesa, non vorrai farti viziare da questo film, quindi è meglio guardarlo il prima possibile, se puoi. Di seguito ti aiuteremo a capire esattamente a che ora uscirà questo film nel luogo in cui vivi, così potrai iniziare a riprodurlo in streaming non appena sarà disponibile per te.

Il tempo di rilascio

Thar esce venerdì 6 maggio 2022 alle 12:00 PT/3:00 ET. Se vivi nel Midwest, significa che inizierà lo streaming verso le 2:00 CT. Il film dura circa 1 ora e 48 minuti, quindi è leggermente più lungo. Potrebbe essere meglio aspettare fino al giorno successivo per guardarlo in modo da poter prestare attenzione! Per coloro che vivono al di fuori degli Stati Uniti, possiamo aiutarti a trovare il fuso orario giusto qui.

Prima di iniziare a guardare, assicurati di non avere bambini in giro poiché questo film è classificato come TV-MA e contiene contenuti che potrebbero non essere adatti a bambini di età pari o inferiore a 17 anni, tra cui gore, linguaggio volgare, violenza, violenza sessuale e fumo.

Il trailer

Hai bisogno di ulteriori incentivi per guardare questo film? Guarda il trailer qui sotto. È incredibilmente cinematografico e molto ben montato.

Orologio Thar questo venerdì, 6 maggio, solo su Netflix.