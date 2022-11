A che ora arriva il Natale con te su Netflix? (tempo di rilascio)

Ci sono così tanti eccitanti contenuti natalizi in arrivo su Netflix per la stagione magica, e uno di questi è il nuovo film, Natale con te!

Lo streamer è sempre stato fantastico nel pubblicare fantastici film stagionali, ma quest’anno ce ne sono così tanti con membri del cast entusiasmanti che sono gli headliner dei progetti. di Lindsay Lohan Cadendo per Natale è stato appena aggiunto allo streamer. Abbiamo anche il nuovo film di Justin Hartley, Il diario di Noel, guardare avanti. Farà il suo debutto giovedì 24 novembre.

I fan di Netflix riconosceranno più che riconoscere l’attrice protagonista Natale con te: Aimee Garcia! Ha interpretato il personaggio amato, Ella, su Lucifero per sei stagioni. Ora sta assumendo il ruolo di Angelina. La sua co-protagonista nella commedia romantica è Freddie Prinze Jr. che interpreta Miguel.

Il film si concentra su Angelina, una pop star in esaurimento, secondo Netflix. Quando una giovane fan chiede un desiderio, decide di scappare e visitare la cittadina di New York. Mentre è lì, troverà l’ispirazione per “rivitalizzare” la sua carriera e forse un “colpo di vero amore”, condivide lo streamer.

Quindi a che ora devono essere impostate quelle sveglie? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

A che ora arriva il Natale con te su Netflix?

Il film uscirà giovedì 17 novembre alle 12:00 PT/2:00 CT. Per quelli sulla costa orientale, è una notte ancora più tarda. Dovrai aspettare fino alle 3:00 ET prima che il film venga aggiunto al catalogo Netflix.

Con la data di uscita della produzione giovedì, gli spettatori statunitensi hanno ancora un giorno lavorativo il giorno successivo. Se fosse il fine settimana, sarebbe più facile stare alzati fino a tardi. Ma non lo so, alcuni di voi nottambuli potrebbero essere all’altezza della sfida!

Rimarrai sveglio fino a tardi per guardare il film? Sei entusiasta di vedere Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr. recitare nei panni di interessi amorosi? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Natale con te su Netflix sarà rilasciato giovedì 17 novembre alle 12:00 PT/3:00 ET.