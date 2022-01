A che ora arriva Home Team su Netflix? (film di Kevin James)

Netflix ha il tuo prossimo fantastico film sportivo. Squadra di casa uscirà a gennaio ed è un must per gli amanti dei temi sportivi di benessere.

Il film originale Netflix è prodotto dalla Happy Madison Productions di Adam Sandler ed è ispirato da eventi reali riguardanti l’allenatore dei New Orleans Saints Sean Payton e lo scandalo Bountygate, che ha pagato “taglie” per il contatto di gioco che ha ferito i giocatori avversari.

Kevin James interpreta Payton, che è sospeso per lo scandalo e si ritrova ad allenare la squadra di football Pop Warner del figlio di 12 anni. Taylor Lautner, che è anche allenatore della squadra, ritiene che la presenza e l’esperienza di Payton aiuteranno il morale e le capacità di gioco della squadra.

A James e Lautner si uniscono i membri del cast Rob Schneider, Jackie Sandler, Tait Blum, Liam Kyle, Jacob Perez, Bryant Tardy, Manny Magnus e Christopher Farrar. Il film è diretto da Charles e Daniel Kinnane e co-sceneggiato da Chris Titone e Keith Blum.

Tempo di rilascio della squadra di casa su Netflix

Netflix uscirà Squadra di casa il 28 gennaio alla solita ora di 00:01 PST, che è 3:01 EST. Questo film è divertente per tutta la famiglia, quindi questo periodo di rilascio potrebbe non funzionare così bene. Nessun problema, fai clic sul pulsante RICORDAMI sulla pagina Netflix del film. Questo ti assicura che non ti dimenticherai di questo!

Il trailer qui sotto mostra una fantastica commedia a tema sportivo con tonnellate di momenti risibili. Con i grandi della commedia James e Schneider, il film ti terrà sicuramente in sospeso.

Come con la maggior parte dei film sportivi, molto probabilmente sono inclusi anche quei meravigliosi momenti di insegnamento, che sono sempre un’aggiunta eccellente ai film per famiglie.

Netflix ha anche molte altre caratteristiche con Kevin James. Guardare The Crew, Here Comes the Boom, Hubie Halloween, True Memoirs of an International Assassin, Grown Ups, e Sandy Wexler. James ha anche due speciali stand-up disponibili sullo streamer.

Assicurati di controllare Squadra di casa quando uscirà su Netflix il 28 gennaio.