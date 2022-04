A che ora arriva Heartstopper su Netflix? (tempo di rilascio)

Fermacuori

Di cosa parla Heartstopper? di Sarah Perchikoff

Fermacuori sta finalmente arrivando su Netflix! Da fan delle graphic novel, mi sembra di aver aspettato anni per l’uscita dello show, e so di non essere l’unico fan a pensarla così. Il nuovo spettacolo è basato sulle graphic novel (e webtoon) omonime di Alice Oseman.

La serie racconterà la storia di Charlie Spring e Nick Nelson. Charlie è un ragazzo apertamente gay ansioso che frequenta la stessa scuola maschile di Nick, un giocatore di rugby dal cuore gentile e felice. Si conoscono ma non si sono mai veramente parlati. Questo cambia quando hanno una classe insieme e iniziano a stringere un’amicizia.

Ma ciò che inizia come solo amici alla fine si trasforma in qualcosa di più. Charlie finisce con una grande cotta per Nick, ma non agisce perché pensa che Nick sia etero (c’è anche la cosa ansiosa e troppo pensierosa). Nick scopre che ama passare il tempo con Charlie e che forse vuole baciarlo??

Quando scoprono i loro sentimenti, la loro amicizia si trasforma presto in qualcosa che nessuno dei due si aspettava. Ma come reagiranno la loro famiglia e i loro amici alla loro nuova relazione? Buona domanda. Puoi scoprirlo quando abbuffi la serie. Ecco quando arriverà su Netflix.

Tempo di rilascio di Heartstopper su Netflix

Fermacuori arriverà su Netflix venerdì 22 aprile 2022 alle 00:01 PT e alle 3:01 ET. Ci saranno otto episodi e ogni episodio durerà circa 30 minuti. Anche se sto morendo dalla voglia di questo spettacolo, non credo di potercela fare fino alle 3 del mattino. Voi fortunate montagne occidentali potete almeno entrare in un paio di episodi prima di andare a letto.

Speriamo che questa non sia l’unica stagione di cui otteniamo Fermacuori. Ci sono altre tre graphic novel e sarebbe bello vedere come la storia continua.

starai a guardare? Fermacuori quando si tratta di Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!