A che ora arriva Falling for Christmas su Netflix?

Cadendo per Natale con Lindsay Lohan e Chord Overstreet sbarca su Netflix il 10 novembre. Per prepararti all’uscita del film di Natale, abbiamo condiviso l’orario di uscita e altro di seguito!

Cadendo per Natale è un film originale Netflix in uscita diretto da Janeen Damian da una sceneggiatura co-scritta da Jeff Bonnett e Ron Oliver.

La storia segue un’ereditiera viziata di nome Sierra Belmont. Perde la memoria dopo essere rimasta coinvolta in un incidente sugli sci e poi si ritrova affidata alle cure di un affascinante vedovo sfortunato e di sua figlia nei giorni che precedono il Natale.

Oltre a Lohan e Overstreet, il cast comprende George Young, Jack Wagner, Olivia Perez, Alejandra Flores, Chase Ramsey, Sean J. Dillingham, Antonio D. Charity, Blythe Howard e Aliana Lohan.

Cadendo per il periodo di rilascio di Natale

Preparati a segnare il tuo calendario e impostare la sveglia perché Cadendo per Natale arriva su Netflix giovedì 10 novembre 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai osservando un’ora di rilascio di 2:00 CT della data di rilascio.

Il rom-com ha una durata di 1 ora e 33 minuti, quindi non è così lungo. Crediamo che non avrai problemi a guardarlo non appena uscirà. In caso contrario, ti aspetterà quando ti svegli.

Cadendo per Natale è classificato come TV-PG, il che significa che contiene del materiale che i genitori potrebbero ritenere inadatto da guardare per i bambini più piccoli. Gli è stata assegnata questa fascia d’età per paura, ma probabilmente possiamo aspettarci anche un uso di parolacce. Nel complesso, è suggerita la guida dei genitori.

Trailer di Falling for Christmas

Dai un’occhiata all’entusiasmante trailer ufficiale per un’anteprima del film!

Assicurati di controllare Cadendo per Natalein arrivo su Netflix il 10 novembre alle 00:00 PT/3:00 ET.