A che ora arriva Entergalactic di Kid Cudi su Netflix?

Un nuovo speciale animato per adulti Netflix creato da Kid Cudi uscirà venerdì 30 settembre. Non vorrai perderti questo speciale esteticamente gradevole. Fortunatamente, non sarà necessario perché abbiamo condiviso l’ora esatta Entergalattico uscirà su Netflix.

Lo ha annunciato lo streamer Entergalattico nel 2019, con Kid Cudi e Ian Edelman che hanno scritto e prodotto esecutivamente quella che inizialmente doveva essere una serie televisiva, ma è stata successivamente cambiata in uno speciale Netflix. Nerastro il creatore Kenya Barris aveva anche firmato come produttore esecutivo attraverso la sua società di produzione, Khalabo Ink Society. Inoltre, Fletcher Moules avrebbe diretto.

Entergalattico è considerata una componente visiva del prossimo album omonimo di Kid Cudi, che uscirà il 30 settembre insieme allo speciale. Segue un giovane artista di nome Jabari (Kid Cudi), che sta finalmente raggiungendo il successo nella sua carriera. Tuttavia, dopo che Jabari si trasferisce nell’appartamento dei suoi sogni, incontra il suo nuovo vicino, Meadow, un fotografo che lo incuriosisce immediatamente. Jabari deve quindi capire come bilanciare amore e successo.

Oltre a Kid Cudi, il cast vocale comprende molti noti intrattenitori come Jessica Williams, Timothée Chalamet, Ty Dolla $ign, Laura Harrier, Vanessa Hudgens, Jaden Smith, Teyana Taylor, Macaulay Culkin e altri.

Tempo di rilascio entergalattico

Lo speciale animato per adulti arriverà su Netflix il 30 settembre alle 12:00 PT/3:00 ET. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai osservando un’ora di rilascio di 2:00 CT della data di rilascio. Anche se è una versione in ritardo, riteniamo che non avrai problemi a guardarlo poiché ha una durata di solo 1 ora e 32 minuti.

Guida per genitori entergalattici e classificazione per età

È classificato TV-MA, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per l’uso di sostanze, il linguaggio forte, il sesso e la nudità. Molti genitori riterrebbero che tutti i contenuti appena elencati fossero inappropriati per essere guardati da un pubblico più giovane. Nel complesso, consigliamo di guardare questo speciale quando non ci sono bambini in giro.

Guarda il trailer ufficiale per un’anteprima!

Segna il tuo calendario e imposta la sveglia perché Entergalattico arriva su Netflix il 30 settembre alle 00:00 PT/3:00 ET!