Netflix aggiunge costantemente nuovi programmi e film alla sua libreria. Una delle sue imminenti aggiunte è DI4RIEun film drammatico italiano originale per adolescenti, che verrà aggiunto al server martedì 26 luglio. La sinossi ufficiale della serie recita:

“Prime cotte, primi baci, divertimento con gli amici e faide con i rivali. Nelle aule della Scuola Media Galileo Galilei ogni giorno è ricco di sorprese!”

Non preoccuparti di perdere l’uscita del sano spettacolo, poiché riveliamo a che ora DI4RIE sta arrivando negli Stati Uniti e tutti i tempi di rilascio internazionali previsti di seguito.

A che ora arriva DI4RIES su Netflix USA?

Netflix utilizza un formato di rilascio specifico, quindi quando si tratta di film e programmi originali, tendono a essere rilasciati contemporaneamente. Non vi è alcuna indicazione che DI4RIE si discosterà da questo formato, pertanto l’originale italiano sarà disponibile per la visione su Netflix da martedì 26 luglio alle 00:00 PT/ 03:00 ET.

DI4RIES arriverà su Netflix a livello internazionale?

Secondo il Media Center di Netflix, il sano spettacolo per adulti sarà disponibile per essere guardato dal suo pubblico a livello internazionale.

Naturalmente, questo significherebbe che il tempo di rilascio per DI4RIE avrà un aspetto leggermente diverso per te a seconda del fuso orario in cui ti trovi. Di seguito, abbiamo elencato tutti i tempi di rilascio previsti per tutti i fusi orari. Quindi, anche se ti trovi in ​​una vacanza al sole da qualche parte, non devi preoccuparti di perderti. I tempi di rilascio previsti sono i seguenti:

Hawaii: 21:00 HST lunedì 25 luglio

Alaska: 23:00 AKDT lunedì 25 luglio

Costa occidentale degli Stati Uniti: martedì 26 luglio alle 12:00 PT

Ora di montagna degli Stati Uniti: 2:00 MT di martedì 26 luglio

Midwest degli Stati Uniti: martedì 26 luglio alle 2:00 CT

Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di martedì 26 luglio

Brasile: 4:00 BRT di martedì 26 luglio

Inghilterra: 8:00 GMT di martedì 26 luglio

Francia: martedì 26 luglio alle 8:00 CEST

Germania: martedì 26 luglio alle 8:00 CEST

Italia: martedì 26 luglio alle 8:00 CEST

Spagna: martedì 26 luglio alle 8:00 CEST

Israele: 9:00 IDT di martedì 26 luglio

Sudafrica: martedì 26 luglio alle 9:00 SAST

Dubai, Emirati Arabi Uniti: martedì 26 luglio alle 11:00 GST

India: martedì 26 luglio alle 12:30 IST

Corea del Sud: martedì 26 luglio alle 16:00 KST

Giappone: 16:00 KST martedì 26 luglio

Sydney, Australia: 17:00 AEST martedì 26 luglio

