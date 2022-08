A che ora arriva Devil in Ohio su Netflix? (in base a dove vivi)

Diavolo nell’Ohio. Emily Deschanel nei panni di Suzanne Mathis nell’episodio 104 di Devil in Ohio. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Nuovi film e programmi Netflix: 1 settembre 2022 di Sarah Perchikoff

È quasi settembre, quindi è ora di iniziare a concedersi contenuti inquietanti che fanno rizzare i capelli sul retro del tuo prossimo. È il momento perfetto per il film drammatico televisivo Diavolo nell’Ohio con Emily Deschanel.

La psichiatra dell’ospedale, la dottoressa Suzanne Mathis (Deschanel), invita una giovane donna tranquilla di nome Mae (Madeleine Arthur) a casa sua dopo che Mae è scappata da una setta. Diavolo nell’Ohio svela lentamente un sinistro mistero satanico nel cuore del Midwest.

Deschanel e Arthur sono raggiunti da Sam Jaeger, Gerardo Celasco, Xaria Dotson, Alisha Newton e Naomi Tan. Se non vedi l’ora di guardare la serie emozionante questo fine settimana, la seguente guida ti dirà quando lo spettacolo uscirà nel tuo fuso orario.

Tempo di uscita di Devil in Ohio su Netflix (per fuso orario)

Le nuove serie arrivano su Netflix a mezzanotte PT del giorno di uscita (o alle 3:00 ET se ti trovi sulla costa orientale). Ciò significa che puoi iniziare a guardare Diavolo nell’Ohio giovedì sera tardi, a seconda di dove vivi.

La serie limitata di otto episodi richiederà circa cinque ore per essere guardata poiché ogni episodio ha una durata compresa tra 40 e 47 minuti. Se venerdì hai il lavoro, la scuola o altri grandi progetti, potrebbe essere meglio lasciare questa serie fino a venerdì sera o nel fine settimana, così puoi rilassarti e abbuffarti. Una volta che inizi, non vorrai fermarti finché non scopri cosa succede!

Per un’ora esatta in base a dove vivi, consulta la tabella dei fusi orari qui sotto. Se non vedi lo spettacolo apparire esattamente all’ora indicata, assicurati di aggiornare o riavviare l’app Netflix, poiché a volte i nuovi contenuti possono richiedere un momento per essere visualizzati.

Hawaii: Giovedì 1 settembre alle 21:00 HST

Giovedì 1 settembre alle 21:00 HST Alaska: Giovedì 1 settembre alle 23:00 AKDT

Giovedì 1 settembre alle 23:00 AKDT Costa occidentale degli Stati Uniti: 00:00 PT di venerdì 2 settembre

00:00 PT di venerdì 2 settembre Tempo di montagna: 1:00 MT di venerdì 2 settembre

1:00 MT di venerdì 2 settembre Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di venerdì 2 settembre

2:00 CT di venerdì 2 settembre Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di venerdì 2 settembre

3:00 ET di venerdì 2 settembre Brasile: 4:00 BRT di venerdì 2 settembre

4:00 BRT di venerdì 2 settembre Inghilterra: 8:00 BST di venerdì 2 settembre

8:00 BST di venerdì 2 settembre Francia: 9:00 CEST di venerdì 2 settembre

9:00 CEST di venerdì 2 settembre Germania: 9:00 CEST di venerdì 2 settembre

9:00 CEST di venerdì 2 settembre Italia: 9:00 CEST di venerdì 2 settembre

9:00 CEST di venerdì 2 settembre Spagna: 9:00 CEST di venerdì 2 settembre

9:00 CEST di venerdì 2 settembre Israele: 10:00 IDT di venerdì 2 settembre

10:00 IDT di venerdì 2 settembre Sud Africa: 9:00 SAST di venerdì 2 settembre

9:00 SAST di venerdì 2 settembre Dubai, Emirati Arabi Uniti: 11:00 GST di venerdì 2 settembre

11:00 GST di venerdì 2 settembre India: 12:30 IST di venerdì 2 settembre

12:30 IST di venerdì 2 settembre Corea del Sud: 16:00 KST di venerdì 2 settembre

16:00 KST di venerdì 2 settembre Giappone: 16:00 KST di venerdì 2 settembre

16:00 KST di venerdì 2 settembre Sydney, Australia: 17:00 AEST di venerdì 2 settembre

Non vedi l’ora di guardare Diavolo nell’Ohio questo venerdì? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.