A che ora arriva Day Shift con Jamie Foxx su Netflix? (per fuso orario)

Jamie Foxx fa il suo ritorno su Netflix con il suo nuovo film Turno diurno. Questo film è diverso dai film in cui siamo abituati a vedere Foxx. Non solo ci farà ridere, ma darà la caccia ai vampiri succhiasangue mentre lo fa!

Turno diurno è un film originale Netflix in uscita diretto da JJ Perry da una sceneggiatura originariamente scritta da Tyler Tice e poi riscritta da Shay Hatten. JJ Perry ha debuttato alla regia con Turno diurno proveniente dal suo normale lavoro di regista di seconda unità.

Il film commedia d’azione segue un padre laborioso di nome Bud, che vuole solo provvedere alla sua famiglia. Fa un banale lavoro di pulizia delle piscine nella San Fernando Valley, ma in realtà il lavoro di pulizia delle piscine è una copertura segreta per il suo vero lavoro di cacciatore di vampiri. Oltre a Foxx, puoi aspettarti di vedere molti altri volti familiari nel film. Il cast include Dave Franco, Snoop Dogg, Natasha Liu Bordizzo, Meagan Good, Karla Souza, Steve Howey, Scott Adkins e altri.

Ci dispiacerebbe che tu perdessi il rilascio. Fortunatamente, non devi preoccuparti di questo perché abbiamo condiviso l’ora di rilascio proprio di seguito!

Orario di rilascio Day Shift su Netflix

La commedia d’azione farà il suo sbarco su Netflix venerdì 12 agosto 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Se ti trovi nel fuso orario centrale, puoi aspettarti che il film uscirà alle 2:00 CT della sua data di uscita.

Anche se questo è un film americano, sappiamo che persone in tutto il mondo vorranno vederlo. Questo è il motivo per cui forniremo il Turno diurno tempo di rilascio in base a dove vivi.

Ecco le Turno diurno Orari di rilascio di Netflix per fuso orario di seguito:

Hawaii: Giovedì 11 agosto alle 21:00 HST

Giovedì 11 agosto alle 21:00 HST Alaska: Giovedì 11 agosto alle 23:00 AKDT

Giovedì 11 agosto alle 23:00 AKDT Costa occidentale degli Stati Uniti: 12:00 PT di venerdì 12 agosto

12:00 PT di venerdì 12 agosto Tempo di montagna: 1:00 MT di venerdì 12 agosto

1:00 MT di venerdì 12 agosto Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di venerdì 12 agosto

2:00 CT di venerdì 12 agosto Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di venerdì 12 agosto

3:00 ET di venerdì 12 agosto Brasile: 4:00 BRT di venerdì 12 agosto

4:00 BRT di venerdì 12 agosto Inghilterra: 8:00 BST di venerdì 12 agosto

8:00 BST di venerdì 12 agosto Francia: 9:00 CEST di venerdì 12 agosto

9:00 CEST di venerdì 12 agosto Germania: 9:00 CEST di venerdì 12 agosto

9:00 CEST di venerdì 12 agosto Italia: 9:00 CEST di venerdì 12 agosto

9:00 CEST di venerdì 12 agosto Spagna : 9:00 CEST di venerdì 12 agosto

: 9:00 CEST di venerdì 12 agosto Israele: 10:00 IDT di venerdì 12 agosto

10:00 IDT di venerdì 12 agosto Sud Africa: 9:00 SAST di venerdì 12 agosto

9:00 SAST di venerdì 12 agosto Dubai, Emirati Arabi Uniti: 11:00 GST di venerdì 12 agosto

11:00 GST di venerdì 12 agosto India: 12:30 IST di venerdì 12 agosto

12:30 IST di venerdì 12 agosto Corea del Sud: 16:00 KST di venerdì 12 agosto

16:00 KST di venerdì 12 agosto Giappone: 16:00 KST di venerdì 12 agosto

16:00 KST di venerdì 12 agosto Sydney, Australia: 17:00 AEST di venerdì 12 agosto

Assicurati di controllare Turno diurno con Jamie Foxx, in arrivo su Netflix il 12 agosto!