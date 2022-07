A che ora arriva Dangerous Liaisons su Netflix?

Un nuovo film per adolescenti francese intitolato relazioni pericolose arriverà su Netflix l’8 luglio e vogliamo assicurarci che non te lo perda quando uscirà. Quindi, per aiutarti, abbiamo condiviso l’ora esatta in cui verrà rilasciato sullo streamer e molto altro di seguito.

relazioni pericolose è un film drammatico romantico diretto da Rachel Suissa da una sceneggiatura co-scritta da Suissa e Slimane-Baptiste Berhoun. È un adattamento cinematografico dell’omonimo libro del 1782 di Pierre Choderlos de Laclos.

Ti starai chiedendo perché relazioni pericolose ti sembra familiare, ed è probabilmente perché stai pensando al classico cult degli anni ’90 Intenzioni crudeli. relazioni pericolose è la versione francese e una nuova interpretazione della storia.

Si tratta di una giovane donna di nome Célène che lascia il fidanzato a Parigi per frequentare una prestigiosa scuola a Biarritz. Non appena Célène arriva alla scuola d’élite, si ritrova presto a innamorarsi del famoso surfista Tristan, non sapendo di essere oggetto di una scommessa crudele tra Tristan e l’ex star del grande schermo e influencer di Instagram Vanessa. Quindi a che ora puoi aspettarti relazioni pericolose arrivare su Netflix? Continua a leggere per scoprire il tempo di rilascio e altro ancora.

Tempo di rilascio di Dangerous Liaisons

Il film drammatico romantico arriverà su Netflix venerdì 8 luglio 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai guardando un’ora di rilascio di 2:00 CT nella sua data di rilascio.

Ancora una volta, è un’altra versione in ritardo. Tuttavia, il film originale di Netflix ha una durata di solo 1 ora e 49 minuti, quindi non dovresti avere problemi a rimanere attivo ea riprodurlo in streaming.

È classificato TV-MA, il che significa che solo un pubblico maturo dovrebbe guardarlo. Verranno mostrati contenuti che molti genitori riterrebbero inappropriati da guardare per i bambini più piccoli. Ad esempio, ci saranno alcuni contenuti sessuali e nudità, scene di baci, consumo di alcol, fumo, violenza sessuale e uso di parolacce. Tutti i contenuti di cui sopra potrebbero non essere adatti per la visione ai minori di 17 anni. Quindi consigliamo lo streaming relazioni pericolose quando non ci sono bambini in giro.

Trailer di relazioni pericolose

Guarda il trailer ufficiale per prepararti all’uscita del film su Netflix!

Segna il tuo calendario e imposta la sveglia perché relazioni pericolose sta arrivando velocemente l’8 luglio alle 00:00 PT/3:00 ET solo su Netflix!