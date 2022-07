A che ora arriva Control Z stagione 3 su Netflix?

Mancano solo due giorni Controllo Z l’uscita della stagione 3 su Netflix e penso che nessuno sia pronto a dire addio per sempre alla serie per adolescenti. Il 6 luglio, tutti gli otto episodi della terza e ultima stagione saranno rilasciati su Netflix e i fan potranno vedere come tutto volge al termine.

Controllo Z è una serie originale messicana creata da Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi e Miguel García Moreno e sviluppata da Lemon Studios. La prima stagione è stata presentata in anteprima su Netflix a maggio 2020 e ci sono voluti solo sette giorni dopo la sua prima perché lo streamer desse il via libera alla seconda stagione. La seconda puntata è stata presentata per la prima volta nell’agosto 2021 ed è stato un altro successo di pubblico. Ancora una volta, Netflix ha dato un rapido rinnovo e lo spettacolo doveva tornare per una terza stagione. Purtroppo, la terza stagione sarebbe l’ultima.

Ora, siamo così vicini alla data di uscita per Controllo Z stagione 3 e i fan difficilmente riescono a contenere la loro eccitazione. L’esplosivo finale della seconda stagione si è concluso con uno scioccante cliffhanger che ha coinvolto la morte di un personaggio e le persone vogliono sapere dove andrà la storia da lì. Come si risolveranno le cose? Scopriremo quando Controllo Z la stagione 3 arriva su Netflix il 6 luglio.

Ma a che ora potete aspettarvi che la terza stagione arrivi sullo streamer? Ti abbiamo coperto! Ecco quando la terza stagione completa arriverà su Netflix di seguito.

Controlla il tempo di rilascio della stagione 3 di Z

Puoi aspettarti la terza e ultima stagione di Controllo Z in uscita su Netflix alle 00:00 PT / 3:00 ET il 6 luglio. Come accennato in precedenza, ci sono otto episodi nella stagione 3. Sebbene i tempi di esecuzione degli episodi siano sconosciuti, probabilmente puoi aspettarti che ogni episodio non sia più di 40 minuti come nelle stagioni precedenti.

Controllo Z la stagione 3 è classificata TV-MA. Questa è stata la classificazione in base all’età da quando lo spettacolo è stato presentato in anteprima. Lo spettacolo è pensato per essere guardato solo da un pubblico maturo e potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. Verranno mostrati contenuti che molti genitori riterrebbero inappropriati che i bambini più piccoli guardino, come sesso, nudità, violenza, sangue, fumo, alcol e scene spaventose e intense. Consigliamo la visione Controllo Z stagione 3 nel comfort della tua stanza quando i bambini sono occupati o nascosti e pronti per andare a letto.

Ecco l’entusiasmante trailer ufficiale per entusiasmarvi per l’uscita della terza stagione!

Controllo Z la stagione 3 arriverà su Netflix il 6 luglio alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai la terza e ultima stagione?