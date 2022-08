A che ora arriva Carter su Netflix?

Un film d’azione e avventura intitolato Carter arriverà su Netflix il 5 agosto e tutti si stanno preparando per la sua uscita. Ti aiuteremo fornendo l’ora esatta in cui il nuovo film uscirà su Netflix perché vogliamo assicurarci di non perderlo.

Netflix ha costantemente ampliato la sua libreria con film e programmi da tutto il mondo. In particolare, lo streamer ha prodotto e concesso in licenza molti contenuti dalla Corea del Sud. Carter è l’ultimo film originale sudcoreano dello streamer e, una volta che ne saprai di più, vorrai vederlo subito.

Carter è un film d’azione diretto da Jung Byung-gil da una sceneggiatura co-scritta dallo stesso Jung Byung-gil e da Jung Byeong-sik. Nel cast Joo Won, Lee Sung-jae, Jeong So-ri, Kim Bo-min, Jung Jae-young e Jung Hae-kyun.

La storia si svolge durante una pandemia mortale che ha devastato gli Stati Uniti e la Corea del Nord. A due mesi dall’inizio della pandemia, un agente di nome Carter si risveglia senza alcun ricordo del suo passato. Mentre è diretto da una voce misteriosa proveniente da un dispositivo nel suo orecchio, ha una missione per salvare una ragazza che è la cura per il virus. Ma il compito non sarà facile con la CIA e il colpo di stato nordcoreano che lo inseguono. Se questo film sembra il tuo tipo di film, continua a leggere per scoprire l’ora di uscita.

Tempo di rilascio di Carter

Il film d’azione arriverà su Netflix venerdì 5 agosto 2022 alle 00:00 ora del Pacifico. Ovviamente, questa volta si applica solo alle persone che vivono sulla costa occidentale. Se vivi sulla costa orientale, stai guardando un’ora di rilascio alle 3:00 ora orientale. E non possiamo dimenticare le persone che si trovano nel fuso orario centrale. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai guardando un’ora di rilascio alle 2:00 ora centrale della data di rilascio.

È classificato TV-MA, il che significa che è pensato per essere guardato solo da un pubblico maturo. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per linguaggio forte, violenza grafica, nudità, violenza e fumo. Nel complesso, potrebbe non essere appropriato per i minori di 17 anni.

Dai un’occhiata all’emozionante trailer ufficiale qui sotto!

Carter fa il suo sbarco su Netflix il 5 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai il film d’azione?